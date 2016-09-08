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Чемпион Европы по шахматам Эрнесто Инаркиев проведет мастер-классы в ингушских школах

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8 сентября, 16:21 UTC+3
Глава республики Юнус-Бек Евкуров считает, что уроки шахматной игры должны стать обязательными для всех школ Ингушетии
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© Страница ВКонтакте Эрнесто Инаркиева

МАГАС, 6 сентября. /ТАСС/. Чемпион Европы 2016 года по шахматам Эрнесто Инаркиев проведет мастер-классы по игре и обучающие семинары для учителей в ингушских школах. Об этом он сообщил сегодня в Магасе на совещании, которое провел глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Евкуров считает, что уроки шахматной игры должны стать обязательными для всех школ республики. "Шахматы должны стать обязательным уроком преподавания во всех школах Ингушетии", - отметил глава региона. Он напомнил, что эта древняя игра "учит рассуждать логически, развивает аналитические способности, тренируют память". По словам Евкурова, в планах также "открытие во всех школах шахматных секций".

Гроссмейстер Инаркиев сообщил о готовности лично принять участие в обучающих семинарах для учителей. "Мы можем привлечь к этим семинарам известных шахматистов. Я сам проведу семинары и мастер-классы", - сказал он.

Министр образования Ингушетии Владимир Трубицын сообщил, что в 2016 году Российской шахматной федерацией и благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко 30 школ региона будут обеспечены учебной литературой, шахматным инвентарем (часы и комплекты шахмат для игры, специальные шахматные демонстрационные доски для учителей). В следующем году они намерены обеспечить еще 20 школ. Всего в Ингушетии сейчас 119 школ.

В одном из интервью первый ингушский гроссмейстер Инаркиев (родился в 1985 году и это звание завоевал в 16 лет) рассказал, что играть в шахматы его научил в пять лет отец. Своим необычным именем он также обязан отцу, который является большим поклонником революционера и команданте кубинской революции Эрнесто Че Гевары (1928-1967). 

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