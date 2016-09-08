В Ингушетии фонд "Солидарность" направил более 16 млн руб. на оказание помощи малоимущим

Республиканский фонд социальной поддержки населения "Солидарность" в период с 2015 по 2016 год оказал различную помощь 130 малообеспеченным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. На эти цели направлено более 16 млн руб., перечисленных в фонд жителями республики. Об этом в ходе встречи с главой Ингушетии сообщил руководитель благотворительной организации Магомед Харсиев. По его словам, помощь предоставляется в виде строительства жилья, щитовых домов, выделения стройматериалов.

"Всего за счет добровольных пожертвований возведено 15 домов, речь идет о капитальных строениях. Материалы для строительства жилья выделены более 30 семьям. Приобретено три земельных участка и жилой вагончик. Установлено 10 щитовых домов, два на стадии установки. На текущий момент возводится восемь домов", - отметил Харсиев.

Он сообщил, что без внимания не остаются и жители Пригородного района. За указанный период 13 семей из этой категории получили помощь от фонда. Поддержка оказывается независимо от национальной принадлежности и вероисповедания обратившихся.

Харсиев также рассказал Евкурову об итогах благотворительной акции "Собери ребенка в школу", организованной Советом благотворительных организаций республики в преддверии нового учебного года. В рамках акции было собрано более 1,5 млн руб. Он уточнил, что 1 млн руб. - спонсорские деньги, 500 тыс. руб. собрали порядка 10 благотворительных организаций, которые входят в совет. Эти деньги направлены на оказание помощи многодетным и малоимущим семьям.

Для 500 детей закуплены школьные портфели, канцелярские принадлежности, одежда и обувь.

Глава республики поблагодарил руководителя фонда за хорошую работу. Евкуров заявил о необходимости искать другие формы поддержки малоимущих, в том числе и трудоустройство работоспособных заявителей. Он подчеркнул, что фонд вносит свою лепту в решение острых социально-бытовых проблем нуждающихся людей.

Евкуров призвал руководителя фонда применять к каждому заявителю индивидуальный подход, досконально изучая ситуацию на месте. Он считает совершенно недопустимым плодить иждивенчество и тунеядство.

"Посмотрите, сколько новых объектов, в том числе промышленных, строится в республике. Сотни рабочих мест будет создано на швейной фабрике. Нужны рабочие руки, но некоторые трудоспособные женщины неохотно соглашаются работать на зарплату в 15-20 тыс. руб. Нужно приучать людей к труду, помогать им в трудоустройстве. Это лучше, чем просить денег. Безусловно, надо поддерживать обездоленных, детей-сирот, семьи, которые остались без кормильца, окружать их вниманием и заботой. Но речь идет именно о тех, кто, несмотря на трудоспособность, имеющуюся возможность зарабатывать, кормить семью, приучать детей к труду, привык обращаться в фонды, соцучреждения за помощью", - отметил Евкуров.

В завершение глава Ингушетии распорядился совместно с органами местного самоуправления сформировать списки особо нуждающихся для оказания им помощи в преддверии одного из главных праздников Ислама Курбан-байрама.

Он отметил, что общественные организации, благотворительные фонды всегда могут рассчитывать на поддержку властей во всех благих начинаниях.