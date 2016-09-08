Отечественные очки ночного видения для вертолетчиков представил "Швабе" на "Армии-2016"

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КУБИНКА, 8 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" представил на международном оборонном форуме "Армия-2016" очки ночного видения для вертолетчиков, выполненные полностью из российских материалов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе холдинга.
Очки производятся на Лыткаринском заводе оптического стекла и на предприятии "Швабе – Фотоприбор" и "не уступают по техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам", рассказали в холдинге.
Оптическая схема прибора обеспечивает пилоту поле зрения в 48 градусов и позволяет опознавать объект на дистанции до 500 метров. Устройство имеет встроенную систему регулировки яркости, которая автоматически реагирует на изменение освещенности.
Для работы в полной темноте в очках предусмотрена встроенная система инфракрасной подсветки. Конструкция крепления очков позволяет использовать устройство с различными шлемами летчика.