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Отечественные очки ночного видения для вертолетчиков представил "Швабе" на "Армии-2016"

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8 сентября, 18:36 UTC+3
Прибор производится на Лыткаринском заводе оптического стекла и на предприятии "Швабе – Фотоприбор" и не уступает по техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам
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© Холдинг "Швабе"

КУБИНКА, 8 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" представил на международном оборонном форуме "Армия-2016" очки ночного видения для вертолетчиков, выполненные полностью из российских материалов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе холдинга.

Очки производятся на Лыткаринском заводе оптического стекла и на предприятии "Швабе – Фотоприбор" и "не уступают по техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам", рассказали в холдинге.

Оптическая схема прибора обеспечивает пилоту поле зрения в 48 градусов и позволяет опознавать объект на дистанции до 500 метров. Устройство имеет встроенную систему регулировки яркости, которая автоматически реагирует на изменение освещенности.

Для работы в полной темноте в очках предусмотрена встроенная система инфракрасной подсветки. Конструкция крепления очков позволяет использовать устройство с различными шлемами летчика.

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