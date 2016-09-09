УЭХК стал пилотной площадкой проекта "Новый дизайн рабочего пространства "Росатома"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Уральский электрохимический комбинат (УЭХК, входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск Свердловской области) стал пилотной площадкой проекта "Новый дизайн рабочего пространства государственной корпорации "Росатом". Об этом сообщают в пресс-службе комбината.

"Уральский электрохимический комбинат вошел во "вторую волну" проекта. В скором времени сразу два этажа офисных помещений в здании, где разместятся два отдела УЭХК, приобретут новый внешний вид и улучшат функциональность. Человек, согласно идее проекта, должен чувствовать себя комфортно в течение рабочего дня, совершать свои операции в более творческом ключе, свободно обмениваться информацией с коллегами, создавать инновации и генерировать знания", - рассказали на комбинате.

В службе уточняют, что "Новый дизайн рабочего пространства госкорпорации "Росатом" - масштабный отраслевой проект, в котором участвовует УЭХК. Он нацелен на модернизацию как внутренних помещений, так и внешнего вида ведущих предприятий атомной отрасли. Современные офисы и производственные помещения, разработанные признанными архитекторами и дизайнерами, уже реализуются в "Росатоме".

"Задача была поставлена четко – создать удобные рабочие места, в том числе и с имиджевой нагрузкой: офисы, цеха, лаборатории, рекреационные зоны. Главное – надо было сделать акцент на важнейший актив отрасли – людей. Они генерируют знания и создают технологии, а рабочее пространство должно в этом помогать", — комментирует эксперт проекта, разработчик нового офиса АО "НИАЭП", архитектор Дмитрий Емельянов.

В УЭХК отмечают, что новые пространства от образцов "старой школы" будут значительно отличаться. Офисы станут современными и удобными. Все проекты "Нового пространства Росатома" опираются на взятые из лучшего мирового опыта принципы эффективной организации рабочих процессов – в частности, тех, что используются офисах компаний Google и Яндекс. Динамичная планировка, продуманное расположение зон для работы и отдыха, высокотехнологичное мультимедийное оборудование – отличительные черты новых пространств. Во-вторых, помещения станут функционально разнообразными, а использование современных материалов в сочетании с новейшими акустическими решениями и системами освещения повысит комфорт и улучшит экологию в них.

УЭХК – крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана. Занимает 48% промышленных мощностей разделительного уранового производства в России. Продукция УЭХК закрывает сейчас более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в нашей стране. Первое в стране предприятие по разделению изотопов урана. Работает с 1949 года, являясь одним из первопроходцев атомного проекта в СССР. Входит в состав Топливной компании "ТВЭЛ" Госкорпорации "Росатом". Численность работников составляет около 2,5 тысяч, средняя зарплата – более 84 тысяч рублей.