Единственная в России ОЭЗ аэропортового типа открылась в Ульяновской области

8 сентября с участием полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и врио губернатора Сергея Морозова запущен первый комплекс "ОЭЗ – Ульяновск" и введен в эксплуатацию второй резидент экономической зоны "ПРОМТЕХ-Ульяновск".

Мероприятие также посетили вице-президент по гражданской и транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Владислав Масалов, генеральный директор акционерного общества "Промтехкомплект" Валерий Шадрин, генеральный директор АО "ПРОМТЕХ-Ульяновск" Олег Сиянчев.

Полпред президента РФ в ПФО отметил, что Ульяновская особая экономическая зона портового типа с тем объемом компетенций, который в настоящее время уже собран, является уникальной, не имеющей аналогов в стране.

"Первая очередь экономической зоны полностью готова к приему резидентов. И сегодня мы уже видели первого резидента, который построил полноценное производство, предприятие с солидным объёмом инвестиций и с хорошими планами. Шесть резидентов подписали соответствующее соглашение, еще шесть - в стадии подписания. Мы посмотрели готовность всей инфраструктуры, все функционирует. Спасибо за то, что такой объем работы был проведен и что еще один крупный инвестиционный центр появился в Ульяновской области. Сегодня мы договорились с нашими партнерами из ОАК о том, что в рамках особой экономической зоны будет расположен центр кастомизации проектов МС-21 и Сухой Суперджет. Это важнейший якорь, который повлечет за собой создание новых предприятий, полноценного авиационного кластера в Ульяновской области, - подчеркнул Михаил Бабич. - Я абсолютно удовлетворен социально-экономическим развитием Ульяновской области. Конечно, есть трудности в автомобильной отрасли, трудности на отдельных предприятиях. Мы посмотрим, что можно сделать, чтобы поддержать людей, где-то заказами, где-то переобучением и переводом на другие предприятия. Но в целом, конечно, огромная работа Сергеем Ивановичем проведена. Это достаточно сложно сделать, потребовалось много времени, усилий. Сергею Ивановичу с его командой это удалось".

Как сообщают специалисты Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области, площадь особой экономической зоны составляет 120 га. В инфраструктуру этого проекта вложено более 3 млрд рублей. За время строительства ОЭЗ подведено сетей общей протяженностью более 65 км, построены автомобильные дороги, в том числе собственная рулежная дорога категории F по классификации IKAO, создан режим свободной таможенной зоны.

"Спасибо Михаилу Викторовичу за все, что он сделал для Ульяновской области, и за поддержку решения о создании в ОЭЗ Центра кастомизации. Сегодня нас официально проинформировали - земельный участок для этого уже выделен. Я убежден, что этот проект по созданию в регионе Центра кастомизации даст очень большие перспективы Ульяновской области. Таким образом, у нас появится сразу несколько локомотивов развития особой экономической зоны, которые до 2018 года дадут возможность создать на базе ОЭЗ не менее 17 тыс. рабочих мест и 100 компаний-стартапов. Только до конца 2016 года будет подписано 19 крупных соглашений с общим объемом инвестиции более 120 млрд рублей", - заявил врио губернатора Сергей Морозов.

Вместе с запуском ОЭЗ 8 сентября в Ульяновской области начал свою работу второй резидент экономической зоны – "ПРОМТЕХ-Ульяновск". Компания ориентирована на создание в России современного специализированного серийного производства бортовых кабельных и трубопроводных сетей летательных аппаратов. Инвестиции в проект составили 240 млн рублей. Предполагается, что на предприятии будет создано 300 новых рабочих мест. Напомним, АО "ПРОМТЕХ-Ульяновск" входит в холдинг "Промышленные технологии", с которым Объединенная авиастроительная корпорация тесно сотрудничает. Холдинг является разработчиком и поставщиком кабельных сетей для современных проектов самолетов - МС-21, Ил-76.

"Мы крайне заинтересованы в создании таких индустриальных площадок, как ульяновская ОЭЗ, поскольку это соответствует стратегическим целям ОАК по переходу на новую индустриальную модель, которая предполагает создание эффективной цепочки профессиональных высококвалифицированных поставщиков компонентов, что, в свою очередь, позволит, с одной стороны, повысить качество комплектующих, с другой - решить вопрос себестоимости и сделать их более конкурентоспособными. Поэтому вся программа импортозамещения с нашей стороны открыта для всех предприятий-резидентов ПОЭЗ. Мы готовы к сотрудничеству. Кроме этого, у ОАК есть свои планы по размещению в Ульяновске единого Центра кастомизации для гражданских самолетов МС-21 и Сухой Суперджет 100", - сообщил Владислав Масалов.

Как сообщают специалисты профильного ведомства, в настоящее время резидентами уже являются шесть компаний с объемом в 11 млрд рублей. В их числе ООО "Т1", АО "ПРОМТЕХ-Ульяновск", ООО "Волга-Днепр Техникс Ульяновск", ООО "ИнтерАвионика", ООО "ПК АФТ", ООО "1А". Сейчас ведется проектирование объектов второго пускового комплекса.

"И ОЭЗ, и создание в Димитровграде индустриального парка – это все опорные точки роста нашей экономики. Полпред вместе с врио губернатора принимали самое активное участие в том, чтобы эти проекты на территории области появились, чтобы на их создание и развитие были направлены значительные силы и средства. И вот сегодня главная задача – сделать так, чтобы они начали работать. Причем работать эффективно. Сегодня на совещании под руководством Михаила Бабича в деталях обсуждался ход их реализации, существующие проблемы и пути их решения. Такое внимание со стороны президентской вертикали власти к вопросам социально-экономического развития Ульяновской области позволяет нам быть уверенными в том, что уже в ближайшей перспективе мы получим первый значимый эффект от деятельности и ОЭЗ, и индустриального парка "Димитровград", который сегодня так необходим не только нашему моногороду, но и всему региону", – прокомментировал директор НИИ изучения проблем региональной экономики Олег Ягфаров.

Напомним, в начале июня в Ульяновске был дан старт строительству индустриального парка в особой экономической зоне. Планируемый срок сдачи объекта - первый квартал будущего года. В четырехэтажном комплексе типовых производственных и офисных помещений смогут разместиться более 20 резидентов разного профиля. На стадии оформления уже находятся несколько резидентов. Так, согласно заявленным намерениям компания ООО "Леонтаридис" откроет предприятие по производству мебели и предметов интерьера с шоурумом, ООО "Интер Логистик Парк" планирует создать логистический центр по складскому хранению и обработке паллетизированных грузов. Еще два проекта, которые будут реализованы на территории ульяновской ОЭЗ, - производство комплектов бортового аварийного кислородного оборудования ООО "Оксиблок" и светодиодных изделий ООО "ЦЭСТ". Международный инвестор ООО "Золотая гора", представленный компанией из Китая, создаст в особой экономической зоне центр дистрибуции китайских товаров.

Для справки

Сегодня резидентами ПОЭЗ уже являются шесть компаний:

- компания ООО "Т1" (бывш. ООО "ААР-Рус") предполагает создание логистического центра для осуществления поставок авиационных запасных частей и компонентов, а также хранения товаров резидентов ОЭЗ и других компаний, введен в эксплуатацию, планирует создать центр технического обслуживания самолетов;

- АО "ПРОМТЕХ-Ульяновск" - проект серийного завода по изготовлению авиационных бортовых кабельных сетей летательных аппаратов;

- ООО "Волга-Днепр Техникс Ульяновск" будет осуществлять техническое обслуживание и ремонт широкофюзеляжных и рамповых воздушных судов;

- ООО "ИнтерАвионика" - предприятие по производству, ремонту, техническому обслуживанию, модернизации авиационных приборов;

- сферой деятельности ООО "ПК АФТ" является производство и обслуживания аэропортовой и аэродромной техники;

- ООО "1А" - центр по поставке авиационно-технического имущества.