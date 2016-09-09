Производители авто и техники заходят в МСБ через лизинг

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Сегмент строительной спецтехники следует общим понижательным трендам, которые сложились на рынке за последние полтора года. Падение строительного рынка, сильное ослабление рубля и введение в этом году утилизационного сбора на спецтехнику повлекли за собой сокращение и изменение структуры отрасли.
Основные зарубежные производители техники для дорожно-строительных работ в 2015 году показали значительное снижение продаж, та же тенденция сохранилась и в нынешнем году, отмечается в обзоре информагентства KSOnline.
Многим компаниям зарубежная спецтехника оказалась просто не по карману, и российский бизнес устремил взоры на продукцию российского выпуска.
Отечественные производители техники на фоне импортозамещения ожидаемо показали рост продаж. Одновременно с этим сложившаяся ситуация заставила российские предприятия повышать качество продукции, выпускать новые модели машин с повышенными эксплуатационными свойствами.
Тем не менее, позволить себе приобретение техники за счет собственных средств могут пока лишь крупные игроки, крепко стоящие на ногах. А вот малый и средний бизнес все чаще обращается к такому инструменту, как лизинг, отмечают эксперты рынка.
В свою очередь, и лизингодатели делают свои продукты еще более доступными именно для сектора МСБ. К примеру, один из крупнейших представителей лизингового рынка - «Сбербанк Лизинг» - открыл новые выгодные предложения для клиентов.
В компании отметили, что особым интересом у бизнеса пользуются совместные программы "Сбербанк Лизинг" и производителей техники. В этом направлении далеко пошел "КамАЗ": при использовании совместной программы этих двух компаний клиент получает существенную выгоду: лизинговая ставка субсидируется ПАО "КамАЗ", в результате чего ежемесячные платежи клиента сокращаются. Программа ориентирована в первую очередь на представителей малого и среднего бизнеса, которые получают выгодное лизинговое решение для обновления своего автопарка.
Свою роль сыграло и государство. Недавно в Минпромторге сообщили, что с начала года благодаря поддержке государства было реализовано более 30 тысяч единиц коммерческого транспорта на общую сумму в 50 миллиардов рублей. Таким образом, достигнуты целевые показатели программы льготного автолизинга.
Но если российская программа подошла к концу, то программа субсидирования лизинга белорусской техники от правительства Республики Беларусь только набирает обороты. Местные производители реализуют на российском рынке качественную технику, применяемую во многих отраслях: от сельского хозяйства до строительства.
Как отметили в "Сбербанк Лизинг", узнать подробности выгодного лизинга на спецтехнику можно в офисах продаж компании, а также на сайте www.sberln.ru, на котором можно отправить заявку на расчет по лизингу и на подбор техники.