"Швабе" планирует подписать контракт с Кубой по "осветлению" Гаваны в конце года

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КУБИНКА, 9 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" планирует подписать контракт с правительством Кубы по созданию в Гаване "Светлого города" в конце 2016 года. Об этом сообщил ТАСС на оборонном форуме "Армия-2016" заместитель генерального директора компании Сергей Попов.
"Контракт на реализации программы "Светлый город" в Гаване, я думаю, мы можем подписать до конца года", - сообщил Попов.
"Сейчас идет уже не только переговорный процесс, но и практические действия — ведутся предпроектные работы, создание концепта", - добавил он.