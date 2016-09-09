Несколько тысяч снайперских прицелов в армию РФ поставит "Швабе" до конца года

КУБИНКА, 9 сентября. /ТАСС/. Несколько тысяч снайперских прицелов будут поставлены холдингом "Швабе" российскому Минобороны до конца 2016 года. Об этом сообщил сегодня ТАСС на оборонном форуме "Армия-2016" заместитель генерального директора компании Сергей Попов.

"Минобороны РФ покупает прицелы производства "Швабе". Этот госзаказ выполняется нами в срок, по нему работают несколько предприятий. Военному ведомству до конца года мы должны поставить значительное количество снайперских прицелов — несколько тысяч", - рассказал он.

Попов уточнил, что речь идет, в частности, о прицелах типа "Гиперон" для снайперского оружия. "Они заказываются Минобороны, а также концерном "Калашников", который устанавливает снайперские прицелы на свое оружие", - добавил собеседник агентства.