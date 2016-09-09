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Газпромбанк сокращает долю валюты в своих активах и пассивах

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9 сентября, 15:12 UTC+3
Материал из 1 страницы

Газпромбанк сокращает долю валюты в своих активах и пассивах, замещая их рублевыми средствами, сообщил ТАСС представитель банка комментируя опубликованные показатели РСБУ-отчетности за семь месяцев 2016 года. 

В основном именно этими планомерными действиями банка объясняется тот факт, что за указанный период объемы средств корпоративных клиентов ГПБ сократились. В плановом же порядке сокращается и валютная часть в кредитном портфеле в связи с общим снижением спроса на валютные ресурсы со стороны корпоративных клиентов банка, заявил он.

Кроме того, показатели остатков клиентских средств, публикуемые в рублевом выражении, сократились из-за того, что та часть валютных ресурсов, которая сохранилась на счетах клиентов, подверглась переоценке в связи с укреплением рубля.

При этом на протяжении первых шести месяцев 2016 года выбывающие валютные ресурсы были полностью замещены притоком от корпоративных клиентов рублевых средств.

Основным фактором снижения остатков клиентских средств в июле стали значительные по объему платежи ряда крупных клиентов банка, включающими, в том числе выплату дивидендов, что было заблаговременно учтено Газпромбанком при планировании своей ликвидности.

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