"Белая дача" хочет возобновить работу СП в Турции по производству салата айсбергЭкономика и бизнес 9 сентября, 15:39
Москвичи довольны реставрацией здания бывшей Екатерининской больницыРепортаж 9 сентября, 15:36
Сооснователь Facebook выделит $20 млн на политическую борьбу против ТрампаМеждународная панорама 9 сентября, 15:33
Страницы истории: русский орден защитникам ВерденаМеждународная панорама 9 сентября, 15:30
Бакытжан Сагинтаев назначен премьер-министром КазахстанаМеждународная панорама 9 сентября, 15:19
Песков: Путин в День города прокатится по Московскому центральному кольцуПолитика 9 сентября, 15:15
В Москве впервые пройдет мусульманский КурбанFESTОбщество 9 сентября, 15:09
Несколько тысяч снайперских прицелов в армию РФ поставит "Швабе" до конца годаНовости партнеров 9 сентября, 15:07
Президент РАН: изменение порядка лишения ученой степени смягчит условия для плагиаторовНаука 9 сентября, 15:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Газпромбанк сокращает долю валюты в своих активах и пассивах, замещая их рублевыми средствами, сообщил ТАСС представитель банка комментируя опубликованные показатели РСБУ-отчетности за семь месяцев 2016 года.
В основном именно этими планомерными действиями банка объясняется тот факт, что за указанный период объемы средств корпоративных клиентов ГПБ сократились. В плановом же порядке сокращается и валютная часть в кредитном портфеле в связи с общим снижением спроса на валютные ресурсы со стороны корпоративных клиентов банка, заявил он.
Кроме того, показатели остатков клиентских средств, публикуемые в рублевом выражении, сократились из-за того, что та часть валютных ресурсов, которая сохранилась на счетах клиентов, подверглась переоценке в связи с укреплением рубля.
При этом на протяжении первых шести месяцев 2016 года выбывающие валютные ресурсы были полностью замещены притоком от корпоративных клиентов рублевых средств.
Основным фактором снижения остатков клиентских средств в июле стали значительные по объему платежи ряда крупных клиентов банка, включающими, в том числе выплату дивидендов, что было заблаговременно учтено Газпромбанком при планировании своей ликвидности.