Глава "Альпари Голд": инвесторы держат курс на золото

Сегодня в условиях экономической неопределенности многие инвесторы спешат перевести свои уязвимые денежные активы в настоящую материальную ценность. Подобной спасительной гаванью всегда являлись драгоценные металлы и в первую очередь золото. Как покупка золота поможет сохранить и приумножить сбережения, рассказал генеральный директор инвестиционной компании "Альпари Голд" Леонид Матвеев.

- Леонид, чем вы объясните растущий спрос на золото среди инвесторов?

Популярность золота в качестве инвестиционного инструмента обусловлена ростом стоимости этого металла, так как при неизменно высоком мировом спросе его запасы в природе по определению ограничены. Золото постоянно покупают сотни мировых центральных банков, сотни тысяч частных компаний и сотни миллионов розничных покупателей по всему миру в качестве гарантии своей стабильности и богатства сегодня, завтра и послезавтра. Например, если некая национальная валюта потеряет свою стоимость в ходе экономических или политических кризисов, то золото в этой ситуации все равно останется в цене. За последние 10 лет золото подорожало почти на 160% в долларах США, а в рублях и вовсе на 480%.

- Почему именно сейчас, по вашему мнению, россиянам стоит покупать золото?

Потому что сегодня большинство инвестиционных инструментов не вселяют уверенности не только в плане получения прибыли, но и в качестве способа сохранения сбережений. В условиях финансовой нестабильности золото чуть ли не единственный инвестиционный инструмент, способный защитить от рисков на фоне растущей инфляции, низких процентных ставок в банках и обесценивания недвижимости. Чем больше и выше риски, тем активнее инвесторы вкладываются в золото. Сейчас именно такая ситуация.

Цены на золото с конца 2015 года уверенно движутся вверх, и к сегодняшнему дню желтый металл вырос в цене более чем на 25% — с $1000 до $1300 за тройскую унцию (единица измерения массы драгоценных металлов, равная 31,1 гр. – прим.). Но и это только начало, так как по ожиданиям зарубежных экспертов и аналитиков "Альпари Голд" цена на золото в 2017 году может составить более $1500 за тройскую унцию. Сейчас самое время покупать золото, потому что завтра такая покупка, возможно, обойдется существенно дороже.

Кстати, покупка золота – это еще и отличная возможность подстраховать свои валютные риски. В России золото продается за рубли, но цена на этот драгоценный металл на международном рынке котируется в долларах. А это значит, что если вы купите сегодня золото по курсу 60 рублей, а через неделю рубль ослабеет, и доллар вырастет до 65 рублей, вы уже будете в плюсе, даже если сам металл не подорожает.

- Какие есть варианты вложений в золото для частных инвесторов?

Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и целей инвестора. Для большинства россиян наиболее приемлемым и понятным вариантом вложений является покупка ювелирных украшений. Однако, выбирая именно его, стоит помнить, что при изготовлении украшений используются сплавы металлов, то есть вы покупаете золото 585 пробы или в лучшем случае 750. Также не забывайте, что когда вы покупаете ювелирные украшения, вы платите за работу ювелира, которая может достигать 50% от стоимости драгметалла в изделии. Именно поэтому при продаже украшения вам предложат сумму существенно ниже, потраченной при покупке.

Однако для тех, кто серьезно думает об инвестициях в этот металл, есть более профессиональные и соответственно менее распространенные варианты, такие как покупка золотых слитков и инвестиционных монет. Это тоже пассивные инвестиции, но при этом максимально надежные и прибыльные.

А настолько выгодны эти варианты по сравнению с покупкой ювелирных украшений?

Выгоднее всегда будет та покупка, где вы приобретаете чистое золото по цене наиболее близкой к котировкам драгметалла на бирже. Золотые слитки изготавливаются из драгоценного металла 999 пробы, и их стоимость в банках приближена к рыночной стоимости. Однако у этого варианта есть и недостатки, в виде значительных дополнительных расходов. Во-первых, согласно российскому законодательству слитки облагаются НДС, а это плюс 18% к стоимости самого изделия. Во-вторых, значительная разница в цене покупки и продажи. Например, если вы в один день решили купить и сразу же продать слиток, ваши потери могут быть весьма существенны.

Учитывая все вышесказанное, у инвестиционных монет есть неоспоримые преимущества, которые высоко ценят клиенты "Альпари Голд". Приобретая инвестиционные монеты, вы получаете чистое золото 999 пробы. Стоимость монет максимально приближена к стоимости золота на рынке и имеет весьма небольшую наценку к биржевому курсу – обычно варьируется от 4% до 8% в зависимости от монеты. За счет большого выбора монет (от 0,25 до 1 тройской унции) обеспечивается высокая доступность такого способа вложения средств, что для российских частных инвесторов особенно актуально. Например, самая популярная в России монета золотой "Георгий Победоносец" весом 0,25 тройской унции (7,89 гр.) стоит сейчас около 23000 рублей. И что немаловажно разница между ценой продажи и ценой покупки монет существенно меньше, чем у тех же золотых слитков, и может составлять не более 2%.

То есть лично для себя Вы бы выбрали инвестирование в золотые монеты?

Да, учитывая окупаемость и отличные перспективы, золотые инвестиционные монеты являются самым оптимальным вариантом вложений.