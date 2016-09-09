РАНХиГС вошла в топ-5 экономических вузов России по данным "Эксперт РА"

МОСКВА, 9 сентября /РАНХиГС/. Рейтинговое агентство RAEX "Эксперт РА" представило результаты рейтингов репутации вузов по укрупненным направлениям. Президентская академия вошла в число самых востребованных вузов России в сфере "Экономика и управление" и заняла пятое место, опередив РЭУ им. Плеханова, Финансовый университет при правительстве РФ, Всероссийскую академию внешней торговли и Российский университет дружбы народов. РАНХиГС сохранила за собой пятую позицию в рейтинге лучших экономических вузов, которую она занимала в 2015 году.

Также Академия вошла в топ-10 рейтинга по гуманитарным наукам, оказавшись в списке лучших вузов впервые. Как отмечают составители рейтинга, в достижении результата значительную роль сыграл рост числа научных публикаций: за последние два года РАНХиГС удалось увеличить число публикаций сотрудников по гуманитарным наукам в изданиях, индексируемых РИНЦ, в два с половиной раза, по общественным наукам - в полтора.

В исследовании по направлению "Экономика и управление" приняло участие 69 российских вузов, среди которых - национальные университеты, классические университеты, федеральные университеты, а также вузы, фокусирующиеся на подготовке выпускников в сфере экономики и управления. Рейтинги отражают результат оценки вузов участниками опросов, проведенных агентством "Эксперт РА" в 2012-2016 годах. В опросах были учтены мнения студентов и выпускников, представителей академического и научного сообщества, а также работодателей.

В исследовании оценивались такие параметры, как качество образования в вузе, востребованность выпускников работодателями, а также уровень научно-исследовательской деятельности вуза. Ведущую роль по критерию "условия для получения качественного образования" сыграли уровень преподавания, уровень международной интеграции вуза, ресурсное обеспечение образовательного процесса.

Критерий "уровень востребованности выпускников работодателями" учитывал оценку качества прикладных знаний и навыков выпускников, а также уровень преференций выпускников на рынке труда. Уровень научно-исследовательской деятельности определялся на основе оценки академическим и научным сообществом общего уровня научно-исследовательской активности и популярности научных публикаций сотрудников вуза.

Президентская академия традиционно занимает высокие места в рейтингах агентства "Эксперт РА". Так, в июне 2016 года агентство опубликовало рейтинг "100 лучших вузов России", в котором РАНХиГС заняла 12-е место.

Дмитрий Соколов

руководитель пресс-службы РАНХиГС

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