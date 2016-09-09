Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РАНХиГС вошла в топ-5 экономических вузов России по данным "Эксперт РА"

Новости партнеров
9 сентября, 15:58 UTC+3
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября /РАНХиГС/. Рейтинговое агентство RAEX "Эксперт РА" представило результаты рейтингов репутации вузов по укрупненным направлениям. Президентская академия вошла в число самых востребованных вузов России в сфере "Экономика и управление" и заняла пятое место, опередив РЭУ им. Плеханова, Финансовый университет при правительстве РФ, Всероссийскую академию внешней торговли и Российский университет дружбы народов. РАНХиГС сохранила за собой пятую позицию в рейтинге лучших экономических вузов, которую она занимала в 2015 году.

Также Академия вошла в топ-10 рейтинга по гуманитарным наукам, оказавшись в списке лучших вузов впервые. Как отмечают составители рейтинга, в достижении результата значительную роль сыграл рост числа научных публикаций: за последние два года РАНХиГС удалось увеличить число публикаций сотрудников по гуманитарным наукам в изданиях, индексируемых РИНЦ, в два с половиной раза, по общественным наукам - в полтора.

В исследовании по направлению "Экономика и управление" приняло участие 69 российских вузов, среди которых - национальные университеты, классические университеты, федеральные университеты, а также вузы, фокусирующиеся на подготовке выпускников в сфере экономики и управления. Рейтинги отражают результат оценки вузов участниками опросов, проведенных агентством "Эксперт РА" в 2012-2016 годах. В опросах были учтены мнения студентов и выпускников, представителей академического и научного сообщества, а также работодателей.

В исследовании оценивались такие параметры, как качество образования в вузе, востребованность выпускников работодателями, а также уровень научно-исследовательской деятельности вуза. Ведущую роль по критерию "условия для получения качественного образования" сыграли уровень преподавания, уровень международной интеграции вуза, ресурсное обеспечение образовательного процесса.

Критерий "уровень востребованности выпускников работодателями" учитывал оценку качества прикладных знаний и навыков выпускников, а также уровень преференций выпускников на рынке труда. Уровень научно-исследовательской деятельности определялся на основе оценки академическим и научным сообществом общего уровня научно-исследовательской активности и популярности научных публикаций сотрудников вуза.

Президентская академия традиционно занимает высокие места в рейтингах агентства "Эксперт РА". Так, в июне 2016 года агентство опубликовало рейтинг "100 лучших вузов России", в котором РАНХиГС заняла 12-е место.

Дмитрий Соколов

руководитель пресс-службы РАНХиГС

Тел.: +7 (499) 956-99-69

Моб.: +7 (903) 788-38-02

E-mail: sokolov-dn@ranepa.ru

www.ranepa.ru

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Новый роман Сергея Решетникова "Реалити-шоу Война" выйдет в печать в сентябре
14
Московский кредитный банк приглашает 10-11 сентября на фестиваль "Яркие люди"
4
Национальный фонд развития здравоохранения подводит итоги проекта о правах донора
Инфографика
Итоги работы Ольги Смородской на посту президента ФК "Локомотив"
Пересмотр кадров
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Как защититься от гепатита
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков не стал комментировать изданный в Приднестровье указ о начале присоединения к РФ
2
В Татарстане школьник умер во время урока русского языка
3
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
4
Минфин сообщил об исчерпании Резервного фонда в 2017 году
5
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве
6
В Подмосковье неизвестные отобрали оружие и документы у фельдъегерей
7
Саакашвили обиделся на решение провести "Евровидение-2017" не в Одессе, а в Киеве
Темы дня
Реклама