"Швабе" перевыполнил план за первое полугодие на 10%

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КУБИНКА, 9 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" перевыполнил план финансовых показателей за первое полугодие примерно на 10%. Об этом сообщил сегодня ТАСС на оборонном форуме "Армия-2016" заместитель генерального директора компании Сергей Попов.
"Мы сейчас работаем с прибылью, у нас очень неплохие финансовые показатели. Подвели итоги за полугодие: относительно плана мы идем с перевыполнением порядка 10%", - сообщил он.
По словам заместителя директора, "это очень неплохо, учитывая, что 70% продукции выпускается "Швабе" по гособоронзаказу, который в основном выполняется к концу года".
"Ожидаем, что в целом 2016 год закончим с показателями лучше плановых", - добавил Попов.