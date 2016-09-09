"Швабе" перевыполнил план за первое полугодие на 10%

КУБИНКА, 9 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" перевыполнил план финансовых показателей за первое полугодие примерно на 10%. Об этом сообщил сегодня ТАСС на оборонном форуме "Армия-2016" заместитель генерального директора компании Сергей Попов.

"Мы сейчас работаем с прибылью, у нас очень неплохие финансовые показатели. Подвели итоги за полугодие: относительно плана мы идем с перевыполнением порядка 10%", - сообщил он.

По словам заместителя директора, "это очень неплохо, учитывая, что 70% продукции выпускается "Швабе" по гособоронзаказу, который в основном выполняется к концу года".

"Ожидаем, что в целом 2016 год закончим с показателями лучше плановых", - добавил Попов.