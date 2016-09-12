"Галс-Девелопмент": комплекс апартаментов "Сады Пекина" введен в эксплуатацию

Компания "Галс-Девелопмент" получила разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса апартаментов "Сады Пекина", расположенного по адресу ул. Большая Садовая, д.5. стр.1. Реализация объекта началась в 2013 году и стала первым этапом проекта реставрации и приспособления к современным требованиям гостиничного комплекса "Пекин" и застройки прилегающей территории. Генподрядные работы по строительству ЭК "Сады Пекина" общей площадью 70,8 кв. метров осуществляла компания ЗАО "ФОДД Констракшн", генеральное проектирование объекта выполнило ООО "Арх-Консалт". Инвестиции в реализацию проекта составили около 5 млрд рублей.

"Компания "Галс-Девелопмент" рада сообщить о завершении комплекса апартаментов "Сады Пекина", первого из четырех проектов, которые компания введет в эксплуатацию в текущем году. Комплекс стал украшением исторического центра, образцом классической жилой архитектуры, эталоном комфортного жилья. До конца года мы планируем передать ключи собственникам апартаментов", – комментирует Алексей Гончаров, вице-президент "Галс-Девелопмент".

"Благодаря уникальному архитектурному проекту и удачному расположению внутри жилого квартала комплекс "Сады Пекина" органично вписан в историческую застройку города. Фасады выполнены из натурального камня. Цокольные этажи отделаны гранитом темно-зеленого оттенка со стилизованным восточным орнаментом, контрастирующим с основным цветом фасада. Особенностью проекта станут французские балконы, эксклюзивная отделка мест общего пользования, а также эксплуатируемая кровля с элементами озеленения и различными зонами отдыха", – комментирует Георгий Лунев, главный архитектор ООО "Арх-Консалт".

Элитный квартал "Сады Пекина", расположенный на прилегающей к гостинице "Пекин" территории, представляет собой два 13-этажных корпуса, в которых будет расположено 360 апартаментов, и один административный корпус. Особенностью проекта являются 32 панорамных пентхауса с видами на Кремль, Храм Христа Спасителя, ММДЦ "Москва-Сити" и семь знаменитых "сталинских высоток" – высотных зданий, построенных в конце 1940-х-начале 1950-х годов.

Новый жилой квартал образует лаконичный архитектурный альянс с отелем "Пекин", который был построен по проекту Дмитрия Чечулина в 1949-1955 годах. Архитектурный проект разработан "Моспроект-2" им. М.В. Посохина. В проекте представлены апартаменты площадью от 60 до 160 кв. метров. Инфраструктура комплекса включает двухэтажную подземную парковку на 427 машин, два детских клуба, кафе и магазин. Комплекс расположен в окружении знаковых городских объектов культуры и искусства - концертный зал им. П.И. Чайковского, Московский Академический театр сатиры, Государственный Академический театр им. Моссовета, Московский академический театр имени Вл. Маяковского, парк "Сад Аквариум" и т.д.

Элитный квартал "Сады Пекина" был признан лучшим в номинации "Элитный объект №1" ежегодной международной премии "Рекорды рынка недвижимости 2014".

Справка о компании:

ПАО "Галс-Девелопмент" – динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах коммерческой и жилой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Основным акционером компании является Банк ВТБ.

Компания входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов "Галс-Девелопмент" составляет 1,6 млн кв. м. За 2014-2015 гг. компания ввела в эксплуатацию более 200 тыс. кв. м, это такие объекты как торгово-развлекательный комплекс "ЦДМ на Лубянке", курортный комплекс "Камелия" в Сочи, элитный жилой квартал "Литератор" и комплекс лофт-апартаментов в элитном квартале Wine House в Москве.

В портфеле компании находятся такие объекты, как ТРК "ЛЕТО" в Санкт-Петербурге, БЦ SkyLight, БЦ "Даниловскиий форт", гостиница "Пекин", реализация жилых кварталов "Сады Пекина", Wine House, "Театральный дом", "Наследие", "Искра-Парк", застройка 11-го участка ММДЦ "Москва-Сити" (МФК "IQ-квартал") и другие проекты в Москве и регионах.

Поступления от продаж и аренды недвижимости в 2014-2015 гг. составили около 48 млрд рублей.

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Департамент внешних коммуникаций ПАО "Галс-Девелопмент":

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