ТОП-7 туристических объектов Карелии

МОСКВА, 123 сентября 2016 г. /Ростуризм/. Знакомство с суровой, но невероятно живописной природой русского Севера - одна из главных причин поехать в Карелию: скалы, сосновые леса, чистый воздух, тысячи прозрачных рек и озер. Также здесь можно увидеть всемирно известные памятники архитектуры, потрогать лаву уснувшего миллиарды лет назад вулкана, прикоснуться к православным святыням, а еще попробовать блюда национальной кухни из северных ягод и грибов, прокатиться в упряжке хаски и покормить медведей - в Карелии туриста ждет множество приятных сюрпризов.

Петрозаводск

Петрозаводск - город небольшой и потому по-особенному уютный. Город основан в 1703 году, архитектура охватывает весь период от XVIII века до современности. Главная достопримечательность города - набережная Онежского озера. Она прекрасно подходит для прогулок, а многочисленные скульптуры из городов-побратимов словно просят с ними сфотографироваться. Отсюда стартуют экскурсии на Кижи, также можно отправиться на водную прогулку и посмотреть на Петрозаводск с озера.

Погуляйте по проспекту Ленина, проходящему через весь город. Это самая оживленная часть Петрозаводска с множеством кафе и магазинов. Проспект Карла Маркса представляет собой пример ансамблевой застройки 50-х годов, он включен в список памятников архитектуры и охраняется государством. Площадь Кирова, в прошлом Соборная, утратила свой первоначальный облик. Раньше здесь располагались три собора, два из них сгорели, третий был взорван. Сейчас на площади находится Музыкальный театр, а по соседству - на проспекте Карла Маркса - Национальный театр, где спектакли идут не только на русском, но и на финском языке.

Национальный музей, расположенный на площади Ленина, понравится и взрослым, и детям: здесь работают экспозиции, посвященные природе, археологии, истории и этнографии, часть из них - в интерактивном режиме. Детям будет интересно посетить художественную галерею "Дом куклы", где поселились русалки, лешие, домовые и другие персонажи карельских легенд. Кроме постоянной экспозиции кукол здесь проходят выставки живописи, скульптуры и графики.

После осмотра города стоит проехать 14 км вдоль берега Онежского озера, чтобы прогуляться по Ботаническому саду и урочищу Чертов стул, откуда в ясный день открывается панорама озера, а вдали виден Петрозаводск.

Кижи

Кижи - всемирно известный музей деревянного зодчества под открытым небом, расположен на острове в Онежском озере. Кижи - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, территория входит в охранную зону: сбор ягод, ловля рыбы разрешены только местным жителям.

Комплекс Кижского погоста состоит из двух церквей и колокольни XVIII-XIX вв. При строительстве Церкви Преображения Господня гвозди не использовали, они есть только в 22 венчающих ее куполах. Церковь долгое время находится на реставрации, часть стен окружена лесами.

На территории музея вы увидите крестьянские избы, часовни, мельницы и другие постройки, привезенные из разных регионов России. Здесь же мастера расскажут вам о методе изготовления деревянной черепицы, использовавшейся в строительстве церквей, покажут традиционные игрушки из дерева.

Из Петрозаводска до Кижи летом ходят суда на подводных крыльях, а зимой - на воздушной подушке, время в пути чуть больше часа. На остров можно приехать с ночевкой - здесь есть гостиницы.

Рускеала

Рускеала - горный парк, образованный на месте бывших каменоломен. Мрамор в Рускеале добывали еще при Екатерине II и использовали в отделке многих зданий Санкт-Петербурга: Эрмитаж, Исаакиевский собор, Михайловский замок и другие. Сейчас Рускеала развивается как туристическое направление, где круглый год легко найти увлекательное занятие.

Мраморные стены карьера обрамляют озеро, прозрачность воды которого достигает 15-18 метров. В парке проложены пешеходные маршруты, организованы смотровые площадки, есть базы отдыха. Расстояние от Петрозаводска около 260 км, поэтому приезжать в Рускеалу стоит не на один день: так удастся не торопясь насладиться северной природой и исследовать окрестности.

Прокатиться на лодке по озеру и заглянуть в многочисленные гроты, пролететь над водой со страховкой, проверить себя на ловкость в веревочном парке - в Рускеале множество развлечений, которые подойдут и взрослым, и детям. В зимнее время года на территории парка появляется каток и организуются катания на собачьих упряжках.

Валаам

Валаамский архипелаг состоит более чем из 50 островов, самый крупный из них - Валаам. Попасть сюда можно на теплоходе из города Сортавала, расположенного в 42 км, навигация открыта с мая по октябрь. Валаам известен благодаря расположенному здесь Валаамскому ставропигиальному мужскому монастырю.

У острова скалистые берега, большая часть территории покрыта хвойными лесами, сохранились сады, которым более 150 лет. Летом на Валааме солнечных дней на 30-35 больше, чем на материке. Природа Валаама вдохновляла многих художников, в их числе Рерих, Шишкин, Куинджи, сюда приезжали Чайковский, Тютчев, Менделеев, Александр Дюма-отец, часто здесь бывали императоры Александр I и Александр II.

История Валаамского монастыря началась в конце XI - начале XII вв., точная дата основания неизвестна. Монастырь пережил не одно перестроение, после Октябрьской революции отошел Финляндии. В 1940 г. монахи покинули остров, в монастыре была организована военная школа. После Второй мировой войны на Валааме создали Дом инвалидов, и только в 1989 г. монастырь стал возрождаться, сюда вновь стали прибывать монахи.

Кроме знакомства с монастырем, являющимся памятником русского зодчества, стоит обратить внимание и на природные достопримечательности, например, подняться на гору Елеон и насладиться открывающимся видом на просторы Ладожского озера, самого большого в Европе.

Поскольку монастырь действующий, посетителям рекомендуется выбирать закрытую одежду, женщинам - надевать платки и юбки. После знакомства с достопримечательностями острова можно перекусить пирожками с монастырским травяным чаем.

Водопад Кивач, Марциальные воды, Успенская церковь

Знаменитый карельский водопад Кивач находится в одноименном заповеднике в 80 км севернее Петрозаводска. Заповедник - один из старейших в России, большую часть территории занимают леса. Здесь вы увидите карельскую березу и сосны возрастом 150-200 лет, но главная природная достопримечательность - конечно же, водопад. Его высота 170 метров, главный поток преодолевает четыре скальных уступа. Приезжать сюда можно круглый год: в теплую погоду приятно освежиться прохладными брызгами, а зимой струи водопада замерзают, образуя причудливую ледяную корку.

Поездку к водопаду, как правило, совмещают с посещением расположенных поблизости Марциальных вод и Успенской церкви. Марциальные воды - первый российский курорт, основан Петром I в 1719 г. на месте обнаружения минеральных источников, в 60-е годы здесь открыли первый санаторий. Туристы могут попробовать воду разной степени минерализации, вода богата железом. Рядом с источниками расположена деревянная церковь апостола Петра, сохранившаяся со времен постройки в 1721 году.

Успенская церковь - образец поздней эпохи деревянного зодчества, в нынешнем виде была построена во второй половине XVIII века. Церковь расположена в Кондопоге на берегу губы Онежского озера, ее внутреннее убранство удалось сохранить до наших дней.

Водопад Гирвас

Поселок Гирвас появился в 30-е годы на реке Суна в связи со строительством плотины для Кондопожской ГЭС. Позднее здесь была построена Пальеозерская ГЭС, с которой связано "исчезновение" водопада Гирвас. Однако весной и после сильных дождей ГЭС сбрасывает воду, благодаря чему водопад наполняется бурлящими потоками, преодолевающими высоту 30 метров. Большую же часть года Гирвас сухой. Более двух миллиардов лет назад на этом месте был действующий вулкан, о чем напоминают застывшие потоки лавы.

Зоокомплекс"Три медведя"

На берегу Сямозера в 70 км от Петрозаводска расположен зоокомплекс "Три медведя". Это не простой зоопарк - здесь ведется научно-просветительская деятельность и мониторинг природной среды. Животные находятся в просторных вольерах, их можно покормить, но сначала уточнить, какие продукты разрешены. Здесь можно увидеть медведей, рысей, филинов, волков, барсуков и многих других представителей фауны.

Деревня Мандроги

Настоящая вепская деревня в прошлом, сейчас Мандроги превращена в музей под открытым небом. Гостей деревни познакомят с традиционными ремеслами, такими как кружевоплетение, роспись и резьба по дереву, гончарное дело. Здесь можно попариться в бане, прокатиться в конной упряжке, посетить перепелиную ферму и мини-зоопарк.