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Открыта регистрация на образовательную программу фестиваля "Круг света"

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12 сентября, 11:31 UTC+3
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МОСКВА, 12 сентября 2016 г. /Пресс-служба фестиваля/. 24 и 25 сентября в Центре Digital October пройдет образовательная программа Московского Международного фестиваля "Круг света". Ведущие специалисты по светодизайну и видеомэппингу, а также архитекторы, сценографы и программисты со всего мира поделятся опытом реализации масштабных мультимедийных проектов. Спикеры расскажут о подводных камнях организационного процесса и обсудят актуальные тенденции в области компьютерных технологий. Двухдневная программа включает в себя 12 лекций-презетаций, четыре панельные дискуссии и семь практических мастерских.

В этом году образовательная программа сфокусирована на мировых тенденциях в области мультимедийных технологий и на достижениях российских дизайнеров, художников, режиссёров и продюсеров. Многие проекты либо уже реализованы, либо успешно развиваются. На одной из лекций речь пойдет о программе, позволяющей создавать видеопроекции на движущихся объектах в режиме реального времени. В России эту технологию впервые применили в рок-опере Андрея Кончаловского "Преступление и наказание". Ранее она применялась на концертах Мадонны и представлениях Cirque du Soleil. Спикеры также расскажут слушателям о цикле популярных мультимедийных выставок "Ожившие полотна", раскроют связи между новыми медиа и древним итальянским городом, приведут примеры простого применения света для передачи красоты исторических памятников, занесенных в список наследия ЮНЕСКО.

Посетители образовательной программы узнают о текущих проектах, связанных с мультимедиа и светодизайном, из первых уст. Лекции и семинары проведут: Патрик Вудрофф (Великобритания), один из ведущих мировых светодизайнеров, Яша Яворская (Россия), руководитель выставочного отдела Центра дизайна "Artplay", Марция Лоди (Италия), архитектор, координатор по визуальным искусствам и культурным мероприятиям в Европейском институте дизайна во Флоренции, Йохан Моритц (Швеция), член Международной ассоциации световых дизайнеров, Ева Бишоф (Австрия), участница одного из старейших и известнейших VJ-коллективов 4youreye, и другие российские и зарубежные спикеры.

Образовательная программа фестиваля "Круг света" – коммуникационная платформа для укрепления деловых связей и реализации международных проектов. Миссия проекта – расшить возможности начинающих и опытных российских специалистов в области креативной индустрии и помочь им интегрироваться в мировое профессиональное сообщество.

Все образовательные мероприятия открыты для посещения, но требуют предварительной регистрации. Любой желающий может уже сейчас зарегистрироваться на интересующие его мероприятия на сайте фестиваля http://lightfest.ru/en/events/digital-october1/.

Дата: 24-25 сентября 2016 г.

Место: Центр Digital October, Берсеневская набережная, 6, стр. 3

Контакт для прессы:

Григорий ПОКРАС

PR-менеджер

Фестиваль "Круг света"

+7 (903) 003-41-35

pr@lightfest.ru

pokras@lbl.ru

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