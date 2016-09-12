Презентация мюзикла "Анна Каренина": ожившая эпоха Льва Толстого на Московском ипподроме

МОСКВА, 12 сентября. /Театр оперетты/. В Москве накануне Дня рождения Льва Николаевича Толстого состоялась оригинальная презентация мюзикла "Анна Каренина" - спектакля, созданного по одному из самых знаменитых произведений великого русского писателя и классика мировой литературы. Громкая премьера новой постановки пройдет в Театре оперетты 8 октября.

Торжественная музыка, завораживающие голоса, Анна Каренина в роскошном платье, Алексей Вронский, статно восседающий на породистом скакуне, дамы в аристократических шляпках, кавалеры с бокалами игристого и, конечно, традиционное дворянское развлечение - лошадиные бега - на один день эпоха Льва Толстого словно возродилась посреди современной Москвы.

Продюсеры мюзикла, Владимир Тартаковский и Алексей Болонин, представили гостям мероприятия, собравшимся в великолепном историческом здании Центрального московского ипподрома, уникальную возможность первыми увидеть героев будущего спектакля в сценических образах. Екатерина Гусева, Валерия Ланская, Дмитрий Ермак, Сергей Ли, Наталия Быстрова, Игорь Балалаев и другие артисты эксклюзивно для журналистов исполнили несколько ключевых номеров мюзикла.

"Мы впервые показали зрителям фрагменты наших музыкальных и танцевальных номеров - это дает невероятное ощущение праздника и, вместе с тем, добавляет волнения, потому что понимаешь - премьера совсем скоро! - делится впечатлениями Валерия Ланская, исполнительница роли Анны Карениной. - Но реакция первых зрителей дала понять, что мы движемся в правильном направлении и у нас будет прекрасный спектакль!"

"Получилось очень интересно, - рассказывает композитор мюзикла Роман Игнатьев, - мы показали отрывки из спектакля в новом непривычном пространстве, не театральном, не сценическом - и вдруг все ожило, засуществовало, заработало, оказалось абсолютно цельным: и актеры, и костюмы, и интонации! Теперь мы все с нетерпением ждем премьеры, но это лишь старт, а дальше, я уверен, спектакль будет только набирать обороты".

После музыкального и хореографического решения спектакля, первое, что удалось рассмотреть и оценить гостям презентации - это искусная работа художников по костюмам и гриму. Над созданием визуальных образов артистов работают такие признанные мастера, как Вячеслав Окунев (автор декораций и костюмов более чем в 300 постановках, в том числе в Мариинском, Большом театрах, La Scala, художник-постановщик мюзиклов "Монте-Кристо" и "Граф Орлов"), и Андрей Дрыкин (известный стилист, визажист и парикмахер, много лет сотрудничающий с ведущими глянцевыми изданиями, телеканалами и модными домами во всем мире, автор грима и париков мюзиклов "Монте-Кристо" и "Граф Орлов").

Чтобы зрители будущего спектакля, находясь в самом центре современной Москвы, смогли по-настоящему окунуться в атмосферу XIX века, особое внимание художниками уделяется не только масштабным декорациям, но и мельчайшим деталям сценических нарядов. В мастерских двух российских столиц создаются десятки костюмов и аксессуаров, носящих, по задумке автора, не только исторический характер, но и отклики сегодняшнего дня. На создание каждого костюма уходят многие часы кропотливой ручной работы и невероятное количество сложных дорогих материалов: тафта, бархат, натуральные шелка, тонкое кружево, стразы и даже мех - например, для отделки одного из элементов костюма Анны, бархатного пальто, используется натуральная чернобурка.

"При работе над костюмами мы ориентировались в целом на время, отраженное в романе, и на детальное описание Львом Николаевичем нарядов главных персонажей, - рассказывает Вячеслав Окунев, - но это не копирование, а скорее воссоздание впечатления от эпохи, художественная фантазия на тему нарядов 70-х годов XIX века. Мы стремились отразить в костюмах мюзикла то, что объединяет исторический дух модного силуэта того времени и современный костюм".

По завершении музыкальной части презентации гостей мероприятия, проходившего в самых что ни на есть исторических декорациях, ожидал приятный сюрприз - традиционное дворянское развлечение, крайне популярное в светском обществе XIX века - скачки при участии профессиональных наездников. Сам Лев Толстой был страстным любителем лошадей и скачек: в его имении в Самарской губернии было собрано множество ценных экземпляров породистых скакунов, и регулярно устраивались народные гулянья с конными соревнованиями, на которые съезжались лучшие российские наездники. Невероятная популярность этого вида спорта в позапрошлом столетии и личная увлеченность Льва Николаевича лошадьми нашли свое отражение и в романе "Анна Каренина": одно из центральных мест в произведении занимает драматичная сцена офицерских скачек, в ходе которых Анна впервые признается мужу, что влюблена в другого.

Официальный сайт мюзикла "Анна Каренина"