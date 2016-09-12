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Минобрнауки соберет в Казани более 1000 представителей мирового научного сообщества

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12 сентября, 12:38 UTC+3
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МОСКВА, 12 сентября. /Оргкомитет конференции/. С 20 по 23 сентября Министерство образования и науки Российской Федерации организует в Казани II Международную научную конференцию "Наука будущего". Решение о проведении конференции во второй раз было принято еще в 2014 году, в ходе I Международной научной конференции "Наука будущего", которая также была организована по инициативе Минобрнауки России в Санкт-Петербурге.

"Наука будущего" - это главное научное событие года, призванное поддерживать значимые и прогрессивные научные фундаментальные исследования, проводимые в российских вузах и научных организациях. Наука должна развиваться вне политики", - считает директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки Российской Федерации Сергей Салихов.

Поддерживая этот справедливый принцип, на конференцию в Казань приедет множество крупных ученых: из России, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Греции и США, среди которых будут победители конкурсов научных мегагрантов правительства РФ, сотрудники их лабораторий, а также аспиранты и студенты крупнейших отечественных вузов.

Участники встречи расскажут о новых направлениях развития современной науки, о результатах своих исследований и экспериментов, которые способны изменить жизнь к лучшему в ряде ключевых сфер жизни: медицине, промышленности, гуманитарных науках, освоении космоса, атомной энергетике и других важных сферах.

Программу конференции формировали сами участники - ведущие ученые, входящие в состав программного комитета и представляющие различные области наук. Это позволило предложить международному научному сообществу обсуждение только самых актуальных научно-практических тем в форматах пленарных заседаний, презентаций новых проектов, круглых столов и деловых встреч с участием представителей научных фондов.

"II Международная научная конференция "Наука будущего" даст возможность высказаться ученым с именем, донести суть своих изысканий, найти новые идеи, и, что не менее важно, узнать имена молодых талантливых ученых", - уверен сопредседатель программного комитета, профессор Алексей Кавокин.

Особенностью конференции "Наука будущего" станет проведение в рамках ее программы II Всероссийского научного форума "Наука будущего - наука молодых", который представит мировому научному сообществу новое поколение молодых исследователей, их потенциал и достигнутые научные результаты. 

Мероприятия конференции и форума пройдут с 20 по 23 сентября на площадке Казанского (Приволжского) федерального университета, представляющего собой одну из самых современных образовательных и научно-исследовательских площадок России.

Аккредитация СМИ и подробная информация на официальном сайте конференции: http://sf-conf.ru/

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