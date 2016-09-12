В праздновании Дня города Ульяновска приняли участие известные российские артисты, писатели, лучшие творческие коллективы страны. 11 сентября с праздником ульяновцев поздравили врио губернатора Сергей Морозов, президент Республики Чувашия Михаил Игнатьев.

В 2016 году День города Ульяновска во второй раз отметили в сентябре.

"В прошлом году мы стали свидетелями восстановления исторической справедливости. На общественных слушаниях было принято грандиозное, на мой взгляд, решение – перенести дату дня рождения города Ульяновска с июня на сентябрь, приблизив празднование к дате освобождения Симбирска от белогвардейцев (12 сентября). Это очень показательный пример того, как ульяновцы поддерживают связь времен и преемственность поколений, чтобы ни одна страница нашей истории не была забыта. Мы обращаемся к этим событиям и датам, чтобы показать молодому поколению, в каком прекрасном месте мы живем, какими достойными людьми были прежние поколения наших земляков. Как они строили и созидали, преображали родной город и прославляли его своим талантами", - отметил врио губернатора Сергей Морозов.

В рамках открытия праздника жители и гости города увидели шоу "Городская сюита". Впервые в концертной программе задействована тяжелая техника – автокраны, мини-погрузчики, автовышки, грейдеры и экскаваторы.

Традиционно на площади также прошла церемония вноса флагов Российской Федерации, Ульяновской области, города Ульяновска, знамени "Город Трудовой славы".

"Дорогие ульяновцы, почти четыре столетия стоит на крутом волжском берегу красивый, гордый, но в тоже время дружелюбный город. Ульяновск с честью носит имя авиационной и культурной столицы. На его территории успешно развиваются отраслевые кластеры, производство машин, станков, технопарки. Наш город – родина мирового гиганта самолета "Руслан" и признанного вездехода - неприхотливого "уазика". Город студентов и ученых, литераторов и художников, инженеров и конструкторов, Ульяновск и вся область, подарившие человечеству Карамзина, Гончарова, Радищева, Аксакова, Ленина, Керенского, Языкова и многих других – уверенно смотрит в будущее, лидируя по ключевым показателям социально-экономического развития, - обратился с приветственным словом к ульяновцам врио губернатора Сергей Морозов, - Сегодня в Ульяновске проживают представители более 120 национальностей, для которых Симбирская-Ульяновская земля стала родным домом, в нем они живут большой и дружной семьей. И не случайно открытие национального чувашского подворья в культурном комплексе "Национальная деревня" – стало важным с точки зрения истории и самобытности событием сегодняшнего дня. В ближайшее время мы ожидаем начало строительства татарского, узбекского, азербайджанского и других подворий. И я уверен, что благодаря нашим совместным усилиям культурный комплекс "Национальная деревня" станет одним из любимых мест отдыха жителей и гостей города, центром проведения различных мероприятий, площадкой для выступления национальных творческих коллективов".

По словам главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, Ульяновск имеет свою многовековую историю, уникальную культуру, которая является неотъемлемой частью многогранной культуры всей страны. "Дорогие ульяновцы, искренне поздравляю вас с Днем города. На сегодняшних праздничных мероприятиях мы радуемся вместе. Наши предки передавали нам бесценные традиции, и вы, уважаемые ульяновцы, все это бережно храните, воспитываете на этом молодежь. С честью и достоинством служит своему народу мой друг врио губернатора региона Сергей Морозов, он любит свою землю и является патриотом своей страны. Поэтому в Ульяновске понимают, что главная задача – это делать свой край процветающим, создавать благоприятную среду для развития бизнеса, реального сектора экономики, менять город в лучшую сторону. Сегодня десятки миллиардов вложены в производство Ульяновской области, открываются новые предприятия, заводы. В результате мы видим, что с каждым годом ваш город, действительно, становится краше. Это очень значимо для всех нас. Люди ждут этой стабильности и в дальнейшем. Я уверен, что город Ульяновск и Ульяновская область будут развиваться и преодолевать все трудности и дальше. Желаю вам мира, согласия, процветания и развития", - сказал президент Республики Чувашия Михаил Игнатьев.

Лучшим ульяновцам в этот день были присвоены звания "Почетный гражданин города Ульяновска", их имена занесли в Золотую книгу Почета города Ульяновска, самым достойным вручили медали "За заслуги перед Ульяновском".

На центральной площади Ленина прошел гала-концерт фестиваля творчества сотрудников предприятий и организаций города. Ульяновцы посетили творческий вечер поэтессы Веры Полозковой. Впервые состоялось выступление труппы Самарского театра оперы и балета с шоу "Танго… Танго… Танго…" на музыку Астора Пьяццоллы, также было представлено шоу фонтанов.

С участием представителей ресторанного бизнеса Ульяновска на эспланаде состоялся фестиваль еды под названием "Симбирский пикник". Там же были организованы выставка автоиндустрии "Автоквартал" и развлекательная молодежная программа "Фестиваль субкультур".

Площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина стала зоной спортивного отдыха. На ней были представлены программа "Молодость и успех" и Открытый чемпионат города по всестилевому каратэ. Все желающие смогли принять участие в фестивале уличных танцев "Стрит-энерджи".

15 площадок "Арт-профи" разместились на бульваре Новый Венец. В сквере имени Н.М.Карамзина прошли квест по городам-побратимам Ульяновска, презентация народных сказок. Также во всех парках в праздничный день работали концертные и развлекательные площадки с участием вокальных и танцевальных коллективов города.

Кульминацией вечера стало выступление Игоря Саруханова и группы "Город 312". В завершении празднования в небо был запущен праздничный фейерверк.