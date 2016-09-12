Новая технология "Швабе" повысит производительность на 30%

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Казанское предприятие холдинга "Швабе" проводит работы по освоению новой технологии изготовления решеток-поляризаторов. Метод будет полностью внедрен в производство в 2017-2018 годах и повысит производительность технологического процесса на 30%.
Технология разработана предприятием холдинга "Швабе" – Государственным институтом прикладной оптики (ГИПО) и защищена патентом РФ на изобретение. С ее применением будут создаваться решетки-поляризаторы с улучшенными характеристиками для поляризации инфракрасного излучения в оптических приборах, которые востребованы в таких сферах как материаловедение, медицина, биология и другие.
"Способ превосходит аналоги благодаря высокой устойчивости технологического процесса изготовления оптических элементов. Использование полиэфирных или эпоксидных смол позволяет получить решетки-поляризаторы с повышенной механической прочностью и заданной плоскостностью. Применение новой технологии позволит не только увеличить объемы выпускаемых решеток-поляризаторов, но и повысить надежность изделий, создаваемых на их основе", – отметил генеральный директор ГИПО Владимир Иванов.
В составе приборов решетки-поляризаторы выполняют функции поляризации и анализа излучения. Они применяются для исследования неоднородностей материалов и конструкций различного назначения.
Напомним, ГИПО производит 70% всей дифракционной оптики в России. Импортерами продукции института выступают приборостроительные и образовательные компании из Германии, Литвы, Франции, Ирландии, США, Казахстана, Белоруссии и других стран.