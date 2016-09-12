Тамара Гвердцители и Хор Турецкого & SOPRANO выступили на фестивале "Спасская башня"

Военные оркестры, Тамара Гвердцители и Хор Турецкого & SOPRANO выступили на грандиозном фестивале "Спасская башня".

Фестиваль "Спасская башня" – это величественное театрализованное действо, сочетающее впечатляющие визуальные эффекты, разнообразные шоу, военные дефиле и, безусловно, музыкальные композиции. Этот военно-музыкальный фестиваль уникален: аналога ему нет во всем мире. Как и много лет подряд, площадкой для его проведения стала Москва. Организаторы обещали мажорное настроение и особую масштабность на все десять фестивальных дней и в полной мере сдержали слово.

Программа фестиваля

Главной составляющей фестиваля стала классическая музыка. Она украшала выступления большинства участников, а церемонию закрытия построили с опорой на творчество Чайковского.

В этом году в фестивале приняли участие 24 коллектива из стран Европы и Азии. Гости из Сингапура привезли потрясающе красочный номер, посвященный белым орхидеям. Итальянские карабинеры исполняли песни хорошо известно в России певца Тото Кутуньо и Гимн России. До слез трогательным оказалось выступление роты почетного караула и оркестра Вооруженных сил из Республики Беларусь: торжественным маршем они вышли на Красную площадь под аранжировку композиции "Песняров" "Родина моя, Белоруссия". Тирольские стрелки из Австрии продемонстрировали "военный рок", а кельтский оркестр волынок выступил совместно с интернациональным ансамблем шотландского танца. Монгольские военные завершили свое дефиле под "Прощание славянки".

Нашу страну представляли более 10 коллективов. Рота специального караула Президентского полка поразила всех не только отточенностью движений, но и красотой формы. Центральным военным оркестром министерства обороны была отдана дань Году российского кино. Он построил свое выступление на песнях из отечественных кинофильмов.

Неожиданно показали себя кадеты Суворовского училища: юноши танцевали под модный зарубежный хит в исполнении "девчачьей" поп-группы. Одним словом, ни один номер не был похож на другой и каждый заставлял зрителей ахать от восторга.

Особенное настроение празднику придали выступления Хора Турецкого & SOPRANO (женский проект Михаила Турецкого), Тамары Гвердцители и, конечно же, неподражаемой Мирей Матье. Их можно было услышать на нескольких площадках, в том числе на церемониях открытия и закрытия.

Француженка Мирей Матье по праву носит титул символа мероприятия – она приезжала на него уже восемь раз. В 2015 году французская певица исполнила песню "Синий платочек" на русском языке. В этот раз ее выступление также не обошлось без сюрпризов, ведь к фестивалю она относится очень трепетно. Певица исполнила по-русски "Очи черные", а на подготовленный организаторами подарок в национальном духе – живой медведь вручил ей самовар, – отреагировала одним словом: "Потрясающе!" Мирей Матье говорит, что всегда рада выступать на сцене, если сцена – Красная площадь, известная во всем мире.

На церемонии закрытия на сцену вышли Тамара Гвердцители и тысячеголосый хор военных солистов. Они исполнили композицию Микаэла Таривердиева "Музыка". Затем Тамарой Гвердцители и Мирей Матье совместно была исполнена знаменитая "Вечная любовь" Шарля Азнавура. Песня прозвучала сразу на двух языках.

После официальной церемонии закрытия события не закончились. 5 сентября прошел масштабный финальный концерт с участием Хора Турецкого и его женского проекта SOPRANO. Хор предложил вниманию зрителей совершенно свежую программу – композиции, которые любят многие поколения слушателей, нестандартные яркие аранжировки и, разумеется, выступление в сопровождении военных оркестров. Детали артисты держали в секрете вплоть до начала выступления, интрига раскрылась только на сцене. Сюрпризов оказалось немало: зрители услышали как мировые классические шедевры, так и арию Христа из рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда" и одну из самых известных композиций Фредди Меркьюри, которому в тот день исполнилось бы 70 лет. Финал концерта получился поистине эпическим: в исполнении хора Турецкого и SOPRANO на Красной площади прозвучал Гимн России.

Все десять фестивальных дней были наполнены целой чередой событий. Разнообразие игр-квестов, мастер-классов и мероприятий интерактивного характера удивляло даже самого искушенного зрителя. Состязания по джигитовке поразили тем, что в них принимали участие даже 4-летние дети. Номера, которые они демонстрировали, заставляли зрителей замирать от восторга перед происходящим и волнения за исполнителей. На фестивале детских и молодежных духовых оркестров свое мастерство продемонстрировали более 500 юных музыкантов, а на фестивале греческого салата был поставлен мировой рекорд для Книги Гиннесса: тысяча человек за несколько часов приготовила 20,1 тонны этого вкуснейшего блюда. Многочисленных зрителей привлекали и выступления Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка, и мастер-классы от опытных специалистов, владеющих холодным оружием – фланкировщиков.

Всего фестивальные мероприятия и концерты посетили более 70 тысяч зрителей. Сразу после его завершения организаторы начали подготовку к следующему фестивалю. В будущем году "Спасская башня" обещает стать еще более впечатляющей, чем в этом, ведь масштабность фестиваля растет год от года.

Историческая справка

"Спасская башня" – один из лучших военно-музыкальных фестивалей международного класса. За всю историю мероприятия свое мастерство здесь показали почти полторы сотни коллективов из четырех десятков стран.

Впервые военные оркестры и подразделения почетной охраны глав государств выступили на Поклонной горе в Москве 2 сентября 2006 года. Эта дата и считается отправной точкой. В следующем году местом проведения фестиваля стала Красная Площадь, а сам фестиваль был переименован в "Кремлевскую зорю". А семь лет назад он получил свое нынешнее имя – "Спасская башня". Главной темой фестиваля тогда стало трехсотлетие победы русских войск над шведами под Полтавой. В Москву съехались творческие представители из девяти государств и более 6 тыс. зрителей.