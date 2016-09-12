На конференции БИОТЕХМЕД презентуют технологические решения для лечения ВИЧ

Компания AGCT представит на конференции БИОТЕХМЕД продукт, который сможет "редактировать" геном человека и поможет в лечении ВИЧ. Это совершенно новая технология, которая ранее никогда не применялась ни в одной стране.

"Конференция БИОТЕХМЕД имеет все шансы стать интегратором современных инновационных решений науки, бизнеса и потребностей государства, - заявила CEO компании AGCT Марина Попова. - Уже сегодня благодаря синергии науки, государства и бизнеса произошел прорыв в области биомедицинских технологий, который привел к кардинальным изменениям в целой отрасли медицины - генной терапии".

В настоящее время AGCT - единственная компания в России, которая занимается разработкой метода лечения ВИЧ-ассоциированных злокачественных новообразований и ВИЧ-инфекций на основе двух технологий: трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и редактирования генома.

Дополнительная информация

Гемопоэтические стволовые клетки - клетки костного мозга, из которых получаются все виды клеток крови: эритроциты, тромбоциты и различные виды лейкоцитов.

Конференция БИОТЕХМЕД пройдет 26-27 сентября в городе Геленджике при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства здравоохранения РФ, в которой примут участие более 1500 человек. Стратегическим партнером мероприятия выступает госкорпорация "Ростех". Цель БИОТЕХМЕД - сформировать интерес у участников рынка к синергии усилий по обеспечению перехода к медицине нового поколения и сформировать единое видение проблем, задач и возможностей. Подать заявку на участие или на выступление в деловой программе можно на сайте конференции biotechmedconf.ru.

Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано девять холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и шесть - в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В Электронный кластер "Ростеха" входят такие компании и холдинги, как "Росэлектроника", "Швабе", Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК), "РТ-Информ", концерн "Автоматика" и др. Организации "Ростеха" расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 году составила 964,5 млрд руб.

Агентство Allnighters Marketing Communications основано в 2005 году единомышленниками Евгением Ничипуруком и Элизой Винокуровой. Клиенты компании: BMW Russland Trading, Mercedes-Benz, Volkswagen Group, ГК "Независимость", DIAGEO, Denview Limited (Maxxium Russia), "Синергия", Simple, МАММ, "Газпром Нефть" и др.

Future Biotech объединяет профессионалов и энтузиастов в области биологии и биотехнологий - перспективных направлений науки и бизнеса. Задачи проекта касаются вопросов создания среды для профессионального развития научных кадров, в том числе организации и проведения образовательных мероприятий, рассказывающих о науке и ее прикладных аспектах, технологическом предпринимательстве, карьерных возможностях для специалистов в области естественных наук.

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