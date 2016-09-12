Председатель свердловского Заксобрания обсудила противодействие радикализму и экстремизму

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина прервала свой отпуск для участия в работе круглого стола, посвященного противодействию радикализму и экстремизму. Встреча, которая прошла сегодня в городском округе Богданович по инициативе духовного управления мусульман Свердловской области "Центральный муфтият", собрала журналистов и общественников, представителей исламской общины и последователей православия, руководителей органов местного самоуправления, правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе областного Заксобрания.
"Встреча была посвящена обсуждению противодействия радикальным исламским течениям в Свердловской области и укрепления межнационального и межконфессионального мира", - сообщают в парламенте.
"Только совместными усилиями всего нашего общества возможно противостоять вызовам организаций экстремистского и террористского толка, проповедующим религиозные воззрения, не имеющие ничего общего с настоящим исламом. Опыт Свердловской области, где на протяжении многих лет живут и мирно трудятся представители более 160 национальностей, это показывает", - сказала председатель Заксобрания.
Людмила Бабушкина обратила внимание собеседников на необходимость поддерживать традиционные религиозные и семейные ценности, воспитывать молодежь в культурных и национальных традициях, вести просветительскую работу, проявлять бдительность при угрозе террористических актов, сообщают в пресс-службе.