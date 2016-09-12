"Швабе" начал обработку оптических поверхностей по новой технологии

Холдинг "Швабе" запатентовал способ автоматизированного формообразования оптических поверхностей с применением магнитореологических полирующих суспензий. Технология уже применяется при изготовлении высокоточных асферических поверхностей с большим градиентом асферичности.

Метод разработан организацией холдинга – НПО "Оптика". Он используется в составе автоматизированных полировально-доводочных станков, изготовленных на предприятии, для сверхточной обработки оптических стекол, ситалла, кварца, карбида кремния, сапфира и других материалов.

"Технология представляет собой несколько последовательных технологических циклов, которые контролируются и управляются с помощью компьютера. Программное обеспечение создано разработчиками НПО "Оптика". В технологическом процессе доводки качества оптической поверхности может использоваться магнитореологическая жидкость, которая меняет свои физические свойства в магнитном поле. В результате определенного цикла технологических сеансов обработки достигается заданное качество рабочей поверхности оптической детали", – отметил генеральный директор НПО "Оптика" Сергей Кузнецов.

Макет автоматизированного станка для полирования, в составе которого работает технология, специалисты НПО "Оптика" презентовали на главной промышленной выставке России ИННОПРОМ-2016.