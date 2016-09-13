"Швабе" повысил контроль герметичности установок для нанесения оптических покрытий

Техника запущена в работу на оптическом производстве предприятия Холдинга "Швабе" – Вологодском оптико-механическом заводе (ВОМЗ) в рамках реализации плана технического перевооружения на 2016 год. Оборудование предназначено для контроля герметичности вакуумных установок, которые осуществляют нанесение износостойких покрытий на оптические детали.

"В частности, техника в два раза повысила скорость обнаружения мест негерметичности и восстановления работоспособности вакуумных установок в оптическом производстве. Кроме того, в ходе проведения мероприятий по техперевооружению в 5 раз ускорен процесс обработки корпусных деталей и на 25% увеличена эффективность производства", – отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

Оборудование активирует рабочий режим за пять минут. Принцип его работы основан на методе обдува вакуумных установок газообразным гелием.

Известно, что реализация плана технического перевооружения на 2016 год на ВОМЗ способствует расширению номенклатуры выпускаемой продукции, росту объемов производства на 9% и увеличению прибыли предприятия в 2017 году ориентировочно на 10%.