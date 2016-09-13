Экологи выяснили, что четверть Арктики нуждается в охране

Более 30 ведущих российских специалистов из академических и ведомственных институтов и вузов при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ провели масштабный анализ охраны морей российской Арктики. В результате был разработан проект системы морских охраняемых территорий, которая позволит обеспечить сохранение биологического разнообразия и функционирование экосистем северных морей в условиях климатических изменений и интенсивного социально-экономического развития Арктики.

В случае создания подобная система морских особо охраняемых природных территорий (ООПТ) станет самой большой в Арктике. С докладом о проведенном исследовании выступила на Всемирном конгрессе по охране природы один из его авторов, координатор проектов Всемирного фонда дикой природы (WWF России) Ирина Онуфреня.

"Создание морских охраняемых территорий в Арктике - необходимое условие для сохранения экологической стабильности во всем мире, потому как процессы, которые происходят в Арктике, имеют непосредственное влияние на климат всей планеты, - говорит Ирина Онуфреня. - В то же время мы не можем просто закрыть Арктику для человека, прекратить судоходство, рыболовство и добычу углеводородов. Поэтому задачей в рамках данного исследования была разработка такой системы ООПТ, которая позволит при минимальной площади сохранить максимальный объем экосистем".

В результате анализа в российской Арктике было выявлено 47 районов наибольшей экологической ценности, суммарная площадь которых составляет 25% от площади морей региона. Уникальность предлагаемой системы ООПТ состоит в том, что она представляет собой не просто набор отдельных территорий, а является истинной системой взаимосвязанных элементов, которые в совокупности обеспечивают ее устойчивость.

Борьба с климатическими изменениями на планете, сохранение океанов, в том числе увеличение площадей морских ООПТ, стали ключевыми темами шестого Всемирного конгресса по охране природы, который является крупнейшим международным событием в области экологии. В этом году конгресс собрал на своей площадке более 6 тыс. человек из 170 стран. Россию на конгрессе представляют специалисты Минприроды РФ, Росприроднадзора, общественных природоохранных организаций, а также 24 заповедников и национальных парков.

В рамках конгресса Россия представила результаты работы по развитию системы особо охраняемых природных территорий, участники мероприятия со всего мира отметили выдающиеся успехи нашей страны в области сохранения биоразнообразия. В частности, на конгрессе был представлен доклад о российском проекте по сохранению внесенного в Красную книгу серого кита (охотско-корейская популяция). В результате эффективного взаимодействия ученых, общественных организаций и нефтедобывающей компании удалось увеличить численность популяции со 115 животных в 2004 году до 174 в 2015 году.

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