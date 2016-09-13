Экологи выяснили, что четверть Арктики нуждается в охране

Уголовное по факту смерти контрактника возбуждено в ЧелябинскеПроисшествия 13 сентября, 13:28
Звезды экрана, сцены и Instagram: GQ назвал "людей года"Культура 13 сентября, 13:21
Около 400 человек прошли на выставку Рафаэля за первые 1,5 часа ее работыКультура 13 сентября, 13:18
IHC и ОСК договорились о строительстве дноуглубительной техники в РоссииТранспорт 13 сентября, 13:06
Мигрировавшие из ХМАО медведи угрожают ямальским оленямНовости Урала 13 сентября, 13:04
Предприятие "Швабе" стало технопарком в области лазерных и оптических технологийНовости партнеров 13 сентября, 12:33
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера 27 тысяч мешков мусораВ стране 13 сентября, 12:28
ТЭЦ для обеспечения теплом 100 тыс. квартир открылась в ЕкатеринбургеНовости Урала 13 сентября, 12:18
"Вертолеты России" отремонтируют четыре Ми-17 для Минобороны ВенгрииАрмия и ОПК 13 сентября, 12:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Более 30 ведущих российских специалистов из академических и ведомственных институтов и вузов при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ провели масштабный анализ охраны морей российской Арктики. В результате был разработан проект системы морских охраняемых территорий, которая позволит обеспечить сохранение биологического разнообразия и функционирование экосистем северных морей в условиях климатических изменений и интенсивного социально-экономического развития Арктики.
В случае создания подобная система морских особо охраняемых природных территорий (ООПТ) станет самой большой в Арктике. С докладом о проведенном исследовании выступила на Всемирном конгрессе по охране природы один из его авторов, координатор проектов Всемирного фонда дикой природы (WWF России) Ирина Онуфреня.
"Создание морских охраняемых территорий в Арктике - необходимое условие для сохранения экологической стабильности во всем мире, потому как процессы, которые происходят в Арктике, имеют непосредственное влияние на климат всей планеты, - говорит Ирина Онуфреня. - В то же время мы не можем просто закрыть Арктику для человека, прекратить судоходство, рыболовство и добычу углеводородов. Поэтому задачей в рамках данного исследования была разработка такой системы ООПТ, которая позволит при минимальной площади сохранить максимальный объем экосистем".
В результате анализа в российской Арктике было выявлено 47 районов наибольшей экологической ценности, суммарная площадь которых составляет 25% от площади морей региона. Уникальность предлагаемой системы ООПТ состоит в том, что она представляет собой не просто набор отдельных территорий, а является истинной системой взаимосвязанных элементов, которые в совокупности обеспечивают ее устойчивость.
Борьба с климатическими изменениями на планете, сохранение океанов, в том числе увеличение площадей морских ООПТ, стали ключевыми темами шестого Всемирного конгресса по охране природы, который является крупнейшим международным событием в области экологии. В этом году конгресс собрал на своей площадке более 6 тыс. человек из 170 стран. Россию на конгрессе представляют специалисты Минприроды РФ, Росприроднадзора, общественных природоохранных организаций, а также 24 заповедников и национальных парков.
В рамках конгресса Россия представила результаты работы по развитию системы особо охраняемых природных территорий, участники мероприятия со всего мира отметили выдающиеся успехи нашей страны в области сохранения биоразнообразия. В частности, на конгрессе был представлен доклад о российском проекте по сохранению внесенного в Красную книгу серого кита (охотско-корейская популяция). В результате эффективного взаимодействия ученых, общественных организаций и нефтедобывающей компании удалось увеличить численность популяции со 115 животных в 2004 году до 174 в 2015 году.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу WWF России:press@wwf.ru, +7 (495) 727-09-39, +7 926-383-14-08 (Валентина Ананьева), +7916-254-05-99 (Людмила Лягушкина).