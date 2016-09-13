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Предприятие "Швабе" стало технопарком в области лазерных и оптических технологий

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13 сентября, 12:33 UTC+3
В ближайшие пять лет НИИ "Полюс" намерен инвестировать более 337 млн рублей в развитие территории
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© Холдинг "Швабе"

Предприятию холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" правительство Москвы в конце августа присвоило статус технопарка. В ближайшие пять лет организация холдинга намерена инвестировать более 337 млн руб. в развитие территории.

Статус управляющей компании технопарка "Полюс" получило АО "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха" (НИИ "Полюс"). Новая структура будет специализироваться на лазерных и оптических технологиях.

Технопарк "Полюс" размещен на территории 6,74 га. Общая площадь различных объектов капитального строительства составляет более 74 тыс. кв. м. Градостроительный потенциал территории - около 25 тыс. кв. м.

В настоящее время резидентами технопарка "Полюс" являются 35 компаний с общей численностью штата более 2 тыс. человек. Для организации взаимодействия на территории комплекса создан Центр коллективного пользования, который включает: азотную станцию, центр обработки стекла, центр металлообработки, испытательный центр и конгресс-холл.

"В ближайшие пять лет мы намерены инвестировать более 337 млн руб. в развитие технопарка. Мы планируем модернизировать сети инженерно-технического обеспечения, развивать центр коллективного пользования и создавать различные инфраструктурные объекты для обеспечения деятельности технопарка: новую столовую на 2 тыс. человек, медицинский пункт со своим стоматологическим и диагностическим кабинетами, а также научно-производственную площадку по разработке и производству лазерных медицинских приборов", - сообщил генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов.

Помимо производства различных лазерных и оптических изделий, технопарк "Полюс" планирует осуществлять профильную подготовку кадров. На территории появится образовательный центр в области материаловедения и квантовой электроники.

В настоящее время в Москве функционирует 26 технопарков. Данный статус присваивается территории на срок 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению. Он позволяет технопарку и его резидентам уменьшить нагрузку по региональным налогам до 25%.

НИИ "Полюс" является крупнейшим в России научно-производственным центром в области квантовой электроники и лазерной технологии, обладающим многими уникальными базовыми технологиями, в том числе: выращивание высокотемпературных активных и нелинейных лазерных кристаллов; формирование многослойных (до 1000 квантово-размерных слоев) структур соединений А3В5 для полупроводниковых гетеролазеров и фотоприемников методом газофазной эпитаксии с использованием металлоорганических соединений и гидридов; формирование многослойных диэлектрических покрытий методом ионно-лучевого испарения.

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