Недели северных стран в Петербурге пройдут в седьмой раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 13 сентября 2016 г. / Пресс-служба фестиваля "Недели северных стран в Петербурге"/. С 20 сентября по 10 октября Санкт-Петербург традиционно принимает фестиваль "Недели северных стран". В программе более 30 событий: концерты, кинопоказы, мероприятия в сфере экологии, архитектуры и образования.

Фестиваль откроется 22 сентября уникальным концертом-импровизацией джазовых музыкантов из Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и России. В субботу 24 сентября генеральные консульства и институты культуры приглашают узнать о возможностях образования, встретиться с писателями, принять участие в уроках языков. В этот же день в Главном штабе Эрмитажа пройдет ярмарка культур с мастер-классами, показами фильмов, викторинами и выставками. В рамках деловой программы с 21 по 23 сентября северные страны примут участие в Петербургском международном инновационном форуме, где будет организован общий стенд и семинар, на котором выступит посол Исландии в России.

С 29 сентября по 1 октября впервые пройдут Дни архитектуры северных стран, организованные совместно с Проектом Балтия, где на открытых лекциях на Новой сцене Александринского театра на тему "Архитектура и природа" можно будет послушать знаменитых специалистов из всех пяти северных стран.

В субботу 1 октября горожан ожидает большой экологический фестиваль для всей семьи GreenDay & CO2 Green Drive с грандиозным велопробегом, парадом электромобилей и разнообразными интересными и интерактивными событиями на базе кампуса Политехнического университета. Новшеством этого года станет фестиваль "Кино северных стран", который пройдет в кинотеатре "Аврора" с 7 по 9 октября и представит пять лучших фильмов, удостоенных различных наград.

Национальные программы фестиваля также очень разнообразны. Финляндия проведет несколько мероприятий, посвященных предстоящему в следующем году 100-летию независимости. Норвегия представляет масштабную выставку об Арктике и полярных традициях, а также увлекательные кинопоказы по мотивам норвежской литературы. На выставке "Здесь растут дети" Швеция познакомит с современной детской литературой страны. Дания представит выставку дизайна, а также пригласит датских участников на фестиваль "Get Photo" и биеннале музейного дизайна.

Программа подготовлена генеральными консульствами Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании в Санкт-Петербурге, Посольством Исландии в России, Институтом Финляндии и Датским институтом культуры при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Полная программа: nordicweeks.ru

Информационное агентство России "ТАСС" является информационным партнером "Недели северных стран" в Петербурге.

Контакты:

Андрей Анисимов, координатор фестиваля, Датский институт культуры,

Тел. 8(812) 571-74-66

e-mail: Andrey.Anisimov@danishculture.ru