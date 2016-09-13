Инкубатор "Швабе" спас жизнь детенышу пумы из Екатеринбургского зоопарка

Инкубатор интенсивной терапии новорожденных, произведенный уральским предприятием холдинга "Швабе" Госкорпорации Ростех, применили для спасения жизни детеныша пумы в зоопарке Екатеринбурга.

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) передал в ветеринарную больницу Екатеринбургского зоопарка инкубатор для выхаживания детеныша канадской пумы.

Питомец зоопарка появился на свет раньше срока с весом всего 700 грамм. Тогда его состояние оценивалось как нестабильное. Спустя 1,5 месяца постоянного ухода и интенсивной терапии в инкубаторе "Швабе" вес животного увеличился до 1,9 кг, и сегодня его жизни ничто не угрожает.

"Мы рады тому, что наше неонатальное оборудование, предназначенное для выхаживания детей, нашло неожиданное применение и сегодня помогает восстановиться и окрепнуть детенышу животного. В данном случае мы адаптировали под нужды зоопарка одну из выпускаемых УОМЗ моделей инкубатора. В частности, в целях увеличения пространства был доработан модуль устройства и заменена часть внутренних материалов корпуса на более устойчивые к возможному воздействию со стороны молодого хищника", – сообщил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Инкубатор "Швабе" передан ветеринарной больнице зоопарка в постоянное пользование на безвозмездной основе по просьбе администрации учреждения. Аппарат планируется применять для выхаживания других детенышей животных, родившихся раньше срока.

Напомним, холдинг "Швабе" занимает около 50% неонатального рынка в России. Более чем в 700 учреждениях здравоохранения страны установлено свыше 20 000 единиц техники.