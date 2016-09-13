МОСКВА, 13 сентября. /Пресс-служба ММКВЯ/. Завершилась 29-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. Для участия в главном событии книжного рынка России собрались почти 500 отечественных и зарубежных издательств из 37 стран мира. Мероприятие посетили посетили более 100 тыс. москвичей и гостей столицы.

За пять дней праздника книги Московская международная книжная выставка-ярмарка только на территории ВДНХ провела более 800 мероприятий, еще 600 литературных мероприятий в рамках ярмарки и празднования Дня города Москвы состоялось на различных площадках столицы.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям ММКВЯ отметил, что "29-я книжная выставка - это уникальная атмосфера и насыщенная деловая программа: разнообразные тематические площадки, где можно узнать о работе издательств и типографий, обсудить современное состояние книжного рынка, увидеть интерактивную презентацию детских "оживающих" сказок, виртуальных книг-раритетов".

В церемонии открытия 29-й Московской международной книжной выставки-ярмарки приняли участие спикер Госдумы Сергей Нарышкин, глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, министр культуры и спорта Греческой Республики, которая являлась почетным гостем ММКВЯ, Аристидис Балтас и президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Книгоиздатели из 37 государств на ММКВЯ через литературу представили культуру и традиции своих стран. Греческая Республика в статусе Почетного гостя презентовала публике книги известных не только в самой Греции, но и за ее пределами детских авторов, поэтов и писателей, а также подборку греческого кинематографа. Почитатели таланта легендарной 91-летней греческой детской писательницы Алки Зеи собрались на презентации книги "Леопард за стеклом", которая была переведена на все языки мира, а в этом году переиздана в России. Большой популярностью пользовались и мастер-классы греческого языка для детей и взрослых. Выступая на церемонии открытия, Аристидис Балтас подчеркнул, что выставка является важным событием для греческой литературы. Русская литература активно переводится на греческий язык, и издатели Греции, в свою очередь, стремятся познакомить читателей России с современными греческими авторами и их творчеством.

Сегодня практически все русские авторы переведены на греческий язык. Перед греками стоит задача, чтобы и современные греческие писатели стали известны российским читателям.

В ходе переговоров на ММКВЯ российская и греческая стороны договорились о подготовке меморандума о сотрудничестве между Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Министерством культуры и спорта Греческой Республики в области взаимного перевода и издания классической и современной литературы. Проект меморандума, подготовленный Роспечатью, передан на рассмотрение греческой стороне. Помимо этого, увенчались успехом переговоры о тематическом расширении программы перевода и издания произведений российской и китайской классической и современной литературы и о дальнейшем развитии российско-китайского сотрудничества в сфере взаимного продвижения российских и китайских литературных произведений на территории Китая и России.

Руководство генеральной дирекции книжной выставки-ярмарки провело ряд встреч с иностранными участниками ММКВЯ. Так, Сергей Кайкин встретился со старшим советником по международному сотрудничеству, языку, литературе и культуре сербов за рубежом Младеном Весковичем. В ходе встречи обсуждался формат участия России и программа мероприятий российского стенда на Белградской книжной выставке-ярмарке в октябре этого года. На встрече с представителями Международной книжной ярмарки в Шардже (ОАЭ) обсуждались вопросы расширения сотрудничества между выставками двух стран, более масштабного представления издательств на выставках, а также возможности по взаимному переводу произведений арабских книг на русский язык и русских произведений на арабский.

В 2016 году исполняется 25 лет со дня образования Содружества Независимых Государств. В честь этого юбилея на ярмарке был представлен объединенный стенд государств - участников СНГ, специальная экспозиция и программа мероприятий, включающая презентации книг как изданных Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, так и выпущенных в разных странах Содружества.

В течение всех пяти дней работы выставки-ярмарки издательства в режиме нон-стоп с успехом проводили на своих стендах презентации книг и встречи с авторами. Не пустовали сцены и авторские площадки, такие как "Литературная кухня", "Литературная гостиная", "Первый микрофон", "Детское пространство", "КнигаБайт", "Книга: пространство профессий", "Телестудия", "Бизнес-пространство".

Гости ярмарки посетили выступления таких известных авторов, как Евгений Водолазкин, Олег Рой, Андрей Дементьев, Татьяна Устинова, Александра Маринина, Захар Прилепин, Никита Михалков, Владимир Маркин, Андрей Усачев, Михаил Веллер, Дмитрий Липскеров, Денис Драгунский, Всеволод Чаплин, Станислав Белковский, Юрий Вяземский, Андрей Курпатов, Юлия Барановская, Наринэ Абгарян, Екатерина Вильмонт, Оскар Кучера, Елена Малышева, Сергей Петров, Виктория Токарева, Октябрина Ганичкина, Анатолий Вассерман, Лион Измайлов и многих других.

Не обошли стороной ММКВЯ политические, государственные и общественные деятели. Дмитрий Рогозин, Геннадий Зюганов, Вячеслав Никонов, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Юрий Лужков и Сергей Хрущев презентовали гостям ярмарки свои новые книги.

Большой блок мероприятий был посвящен образованию, повышению квалификации и интеграции образования и практики современного книгоиздания. Прошли круглые столы, конгрессы, дискуссии и различные конференции.

Президент крупнейшей в мире Франкфуртской книжной ярмарки Юрген Боос специально приехал в Москву, чтобы принять участие в Московской международной книжной выставке-ярмарке. В ходе дискуссии на круглом столе "Искусство литературной дипломатии. Российская литература на пути к зарубежному читателю" заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, президент Франкфуртской книжной ярмарки Юрген Боос, руководитель генеральной дирекции международных выставок и ярмарок Сергей Кайкин, вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков обсудили перспективы книжного бизнеса в России и продвижение российских авторов на европейский рынок. Юрген Боос рассказал о транзакционной платформе продажи прав и лицензий в книжной отрасли. Он считает, что столь современная цифровая платформа, наполненная высококачественным контентом, может стать серьезным подспорьем для издателей.

В Год российского кино впервые на ММКВЯ впервые состоялось уникальное мероприятие "РЫНОК ПРАВ: книги для театра и кино", где девять прозаиков представляли свои книги пятнадцати продюсерам кино, театра и телевидения в качестве сценарных/театральных идей. Писатели рассказывали коротко о своих готовых текстах, эксперты задавали вопросы и обсуждали перспективы дальнейшей работы. По итогам презентации эксперты отметили два произведения, максимально подходящие для экранизации: фантастические рассказы "Икарова железа" Анны Старобинец и дебютную книгу Валентины Назаровой "Девушка с плеером".

Торжественная церемония награждения лауреатов премии "Читай Россию/Read Russia" стала важнейшим событием IV Международного конгресса переводчиков художественной литературы, который проходил в рамках ММКВЯ. В форуме приняли участие более 300 переводчиков русской и зарубежной художественной литературы, филологи, литературные агенты и издатели из 56 стран ближнего и дальнего зарубежья и 20 субъектов Российской Федерации. Победителями премии по итогам 2014-2016 годов стали Хоакин Фернандес-Вальдес и барселонское издательство Alba, опубликовавшее роман Ивана Тургенева "Отцы и дети"; Сельма Ансира и издательство Fondo de Cultura Económica, выпустившее сборник избранных произведений писателей XX века "Причудливый пейзаж русской литературы"; Лиза Хейден и издательство Oneworld Publications c переводом романа "Лавр" Евгения Водолазкина; Клаудия Скандура и издательство Gattomerlino за сборник произведений Сергея Гандлевского "Ржавчина и желтизна. Стихи 1980-2011".

Традиционно на ММКВЯ состоялось подведение итогов прошлогоднего книжного сезона. В рамках выставки-ярмарки прошло одно из ожидаемых событий в литературной среде - награждение победителей ежегодного национального конкурса "Книга года". Победителем конкурса выбрали книгу Ольги Берггольц "Блокадный дневник: (1941-1945)", выпущенную издательством "Вита-Нова". В юбилейный год Союза Независимых Государств на ММКВЯ чествовали победителей Международного конкурса государств - участников СНГ "Искусство книги". Гран-при конкурса получили авторское издательство историко-художественного альбома Вана Хачатура "Мовсес Хоренаци. История Армении" и издательство детской литературы "Кутаалам" Кыргызской Республики "Кыргызский фольклор для детей". Также на ярмарке поздравили победителей всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы "Малая Родина", всероссийского конкурса книжной иллюстрации "Образ книги" и открытого конкурса профессионального мастерства "Ревизор".

Московская международная книжная выставка-ярмарка присоединилась к всероссийской благотворительной акции для библиотек "Подари ребенку книгу!". Участники выставки-ярмарки и посетители собирали книги для Климовской библиотеки, расположенной на юго-западе Брянской области в Чернобыльской зоне. Было собрано около 500 книг.

Московскую международную книжную выставку-ярмарку организовала генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, правительства Москвы и Российского книжного союза.

Пресс-служба ОАО "Генеральной дирекции международных книжных выставок и ярмарок"

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