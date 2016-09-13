"СКФ Черноморская регата больших парусников-2016": курс на Новороссийск

МОСКВА, 13 сентября. /НП "Сочинский морской клуб"/. С 8 по 11 сентября в Констанце состоялись мероприятия главного морского события года - "СКФ Черноморской регаты больших парусников-2016". После торжественной церемонии открытия регаты румынский порт стал большой сценой для настоящего праздника, который три дня радовал жителей и гостей города.

Второй день "СКФ Черноморской регаты больших парусников-2016" 9 сентября был посвящен спорту, здоровому образу жизни и морским традициям. Экипажи известных парусников, среди которых "Крузенштерн", "Надежда" и "Мир", выполняли на время такие важные в профессии моряка учебные задания и упражнения, как подъем якоря, соревновались в гребле на ялах, а после команды показывали свою силу в излюбленном перетягивании каната. В финале один на один остались экипажи российских "Крузенштерна" и "Надежды" - легендарных парусников, у каждого из которых на счету немало побед и рекордов.

Масштабные регаты, такие как Черноморская регата, - неотъемлемая часть подготовки будущих моряков. Именно практика на учебных парусных суднах может закалить характер и научить коллективной работе в реальных морских условиях. По словам председателя регаты Робина Снук-Хургронье, парусный спорт действительно создает настоящих лидеров не только в море, но и в жизни.

После завершения состязаний состоялся торжественный парад экипажей. Судовая команда каждого парусника прошла по улицам города, гордо неся морские знамена. Стоит отметить, что команды многих парусников интернациональны. Например, на "Крузенштерне", который участвует в регате при поддержке генерального партнера ПАО "Газпром нефть", в Констанцу прибыли кадеты польской Щецинской морской академии, которые вместе с российскими курсантами принимали участие в командных соревнованиях.

Вечером председатель регаты Робин Снук-Хургронье поздравил победителей командных соревнований и пожелал удачи в дальнейших состязаниях. Экипажи российский кораблей показали себя на высоте: "Мир" стал победителем в гребле на ялах, "Крузенштерн" - в перетягивании каната. Команда "Надежды" получила звание "самой элегантной команды парада", а самой лучшей была названа форма моряков российского парусника-рекордсмена класса D "Акелы".

10 сентября состоялся большой концерт, на котором выступила популярная румынская рок-группа Vunk. После концерта над Констанцей прогремел салют, возвестивший о закрытии праздничной программы в городе и старте первого этапа гонки - Констанца - Новороссийск.

11 сентября после традиционного торжественного парада парусов участники отправились к городу-герою Новороссийску, который встретит их 16 сентября.

Румынский барк класса "А" "Мирча" вынужден завершить свое участие в "СКФ Черноморской регате больших парусников-2016" из-за возникших сложностей с учебным планом.

Будьте в курсе последних событий регаты - подписывайтесь на нашу группу в "ВКонтакте" - vk.com/regatta2016

I. Организаторы регаты

Sail Training International (STI) www.sailtraininginternational.org

НП "Сочинский морской клуб" (СМК) www.sochimarineclub.com

II. Спонсоры регаты

Титульный спонсор ПАО "Совкомфлот" www.scf-group.com

Генеральный спонсор ПАО "Транснефть" www.transneft.ru

Генеральный партнер ФГУП "Росморпорт" www.rosmorport.ru

Генеральный партнер ПАО "Газпром нефть" http://www.gazprom-neft.ru/

Партнер СПАО "Ингосстрах" www.ingos.ru

III. Информационные партнеры регаты

Генеральный медиапартнер ИТАР-ТАСС - главное информационное агентство регаты tass.ru

Медиапартнер ИАА "ПортНьюс" - ведущее отраслевое информационное агентство регаты portnews.ru

IV. Регата проходит при поддержке

Министерства транспорта Российской Федерации www.mintrans.ru

Федерального агентства по рыболовству www.fish.gov.ru

Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" www.rgo.ru

Администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru

Администрации муниципального образования города-героя Новороссийска www.admnvrsk.ru

Администрации муниципального образования города Сочи www.sochiadm.ru

ФГБУ "АМП Черного моря" www.bsamp.ru

ФГОУ ВПО ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова www.aumsu.ru

Социальной сети "ВКонтакте" vk.com

Журнала "Вокруг света" www.vokrugsveta.ru

Радиостанции "Маяк" radiomayak.ru

ЗАО "ИД "Комсомольская правда" www.kp.ru

Мероприятия регаты в Новороссийске проходят при поддержке:

ПАО "НМТП" http://www.nmtp.info/ncsp/

АО "Флот НМТП" http://www.nmtp.info/fleet/

Мероприятия регаты в Сочи проходят при поддержке:

АО "Морпорт Сочи" http://www.morport-sochi.ru/

Тематического парка развлечений АО "Сочи-парк" www.sochipark.ru

НАО "Центр "Омега" http://www.center-omega.ru

Группы компаний Bosco http://boscofamily.ru/

Гранд-отеля "Жемчужина" www.zhem.ru

Туристического оператора "Библио глобус" www.bgoperator.ru

V. Ресурсы регаты

Официальная группа регаты в "ВКонтакте" - vk.com/regatta2016

Официальная группа регаты на Facebook - www.facebook.com/tallshipsrussia

Официальный аккаунт регаты в Instagram - www.instagram.com/tallshipsrussia