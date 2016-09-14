"Швабе" создал стенд для диагностики электронных плат

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Предприятие холдинга "Швабе" разработало стенд для тестирования электронных плат, применяемых в горизонтальном обрабатывающем центре. Данное устройство позволяет на 20% уменьшить время простоя технологического оборудования.
Новинка была создана специалистами ремонтно-эксплуатационной службы предприятия холдинга "Швабе" - Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ). Она предназначена для оперативной диагностики электронных плат станка CW-800.
"Новое устройство позволяет существенно облегчить поиск неисправностей в электронных платах, применяемых в горизонтальном обрабатывающем центре. В результате время простоя нашего оборудования сокращается на 20%", - рассказал генеральный директор Вологодского оптико-механического завода Василий Морозов.
Горизонтальный обрабатывающий центр предназначен для механической обработки изделий из различных металлических материалов. Он позволяет осуществлять комплексную расточно-фрезерную обработку крупногабаритных и тяжелых заготовок, проводить обработку деталей с четырех сторон.
Внедрение нового стенда в производственный процесс запланировано на ВОМЗ в конце августа 2016 года.