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"Швабе" создал стенд для диагностики электронных плат

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14 сентября, 11:13 UTC+3
Устройство позволяет на 20% уменьшить время простоя технологического оборудования
Материал из 1 страницы
© Ладислав Карпов/ТАСС

Предприятие холдинга "Швабе" разработало стенд для тестирования электронных плат, применяемых в горизонтальном обрабатывающем центре. Данное устройство позволяет на 20% уменьшить время простоя технологического оборудования.

Новинка была создана специалистами ремонтно-эксплуатационной службы предприятия холдинга "Швабе" - Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ). Она предназначена для оперативной диагностики электронных плат станка CW-800.

"Новое устройство позволяет существенно облегчить поиск неисправностей в электронных платах, применяемых в горизонтальном обрабатывающем центре. В результате время простоя нашего оборудования сокращается на 20%", - рассказал генеральный директор Вологодского оптико-механического завода Василий Морозов.

Горизонтальный обрабатывающий центр предназначен для механической обработки изделий из различных металлических материалов. Он позволяет осуществлять комплексную расточно-фрезерную обработку крупногабаритных и тяжелых заготовок, проводить обработку деталей с четырех сторон.

Внедрение нового стенда в производственный процесс запланировано на ВОМЗ в конце августа 2016 года.

 

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