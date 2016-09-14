"Газпромнефть" примет участие в саммите Retail Business Russia 2016

МОСКВА, 14 сентября 2016 г. /Пресс-служба форума/. 23 сентября впервые на саммите торговли Retail Business Russia 2016 выступит Александр Крылов, директор по региональным продажам "Газпромнефть". Александр Крылов представит новые идеи для сотрудничества торговых сетей и производителей.

Сеть АЗС "Газпромнефть" насчитывает более 1400 станций в России и странах СНГ. В I полугодии 2016 года выручка от продажи сопутствующих товаров на АЗС выросла на 20% по отношению к соответствующему периоду 2015 года, продажи в категории "горячие напитки" выросли на 40%. В среднем за день на одной автозаправочной станции "Газпромнефть" посетители выпивают 61 чашку кофе (в 2015 году – 51).

В магазинах и кафе при сети АЗС "Газпромнефть" продается более 200 товаров под собственными торговыми марками компании. Компания сотрудничает с производителями товаров по нескольким направлениям.

Под брендом Drive Café реализуется вся продукция в кафе при АЗС, а также упакованные продовольственные товары, удобные для питания в дороге. Бренд "Сеть АЗС "Газпромнефть" - это товары для автомобилистов, базовые товары повседневного спроса. Товары под брендом G-Drive – это товары для автомобилистов с улучшенными потребительскими характеристиками, имиджевые товары. Первый кобрендинговый продукт "Газпромнефти" и Red Bull – энергетический напиток под маркой G-Drive.

Для производителей в программе Retail Business Russia 2016 предусмотрена специальная повестка. На форуме в деталях рассмотрим:

Как производителям сделать фирменную розницу экономически эффективной. Стратегии и практика от лидеров: "Мираторг", "Очаково", сети фирменных магазинов "Аленка".

Модель "shop-in-shop". Лучшие совместные проекты производителей и сетей. Опыт "Кухни Мария" и гипермаркета "Виктория".

Как производителям правильно выстраивать каналы коммуникаций с потребителями. Фокус на интернет. Кейсы брендов "Петелинка", "Куриное царство", производителя строительных материалов Saint-Gobain.

В этом году на Retail Business Russia – cильнейший состав спикеров и делегатов за последние пять лет. Свои доклады готовят главы более 100 компаний. Среди ключевых спикеров: Ольга Наумова, СЕО "Пятерочка", Олег Альхамов, СЕО "Ашан Россия", Дмитрий Костыгин, председатель совета директоров Юлмарт, Дэнни Перекальски, СЕО Ozon, Венсан Жанти, СЕО "Леруа Мерлен Россия", Виктор Сюй, СЕО LeEco в России и Восточной Европе, Нильс Тонзен, СЕО Lamoda, Ефим Кац, СЕО "Кухни Мария" и многие другие.

Регистрация и дополнительная информация: Ирина Чиннова, iren@b2bcg.ru, +7(495) 785-22-06