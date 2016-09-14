II Всероссийский музыкальный конкурс открывается в Москве

МОСКВА, 14 сентября 2016 г. /Росконцерт/. II Всероссийский музыкальный конкурс пройдет во всех федеральных округах РФ с 19 сентября по 9 декабря 2016 года по специальностям: "Духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов", "Ударные инструменты", "Орган" и "Арфа".

Старт смотру в этом году дадут исполнители по специальности "Духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов", состязания которых начнутся в Москве 19 сентября. Всего на участие в конкурсе духовиков заявки подали 225 солистов и 22 ансамбля. 82 исполнителя-солиста будут состязаться в номинации "Медные духовые инструменты", 143 исполнителя – в номинации "Деревянные духовые инструменты". В ансамблевой группе будет представлено 10 брасс-квинтетов и 12 квинтетов деревянных духовых инструментов.

По традиции I и II туры конкурса по этой специальности пройдут во всех федеральных округах: ЦФО (Москва, 19-22 сентября), ДФО (Якутск, 28-30 сентября), СФО (Новосибирск, 1-3 октября), УФО (Екатеринбург, 4-6 октября), ПФО (Казань, 10-12 октября), ЮФО и СКФО (Ростов-на-Дону, 16-18 октября), СЗФО (Санкт-Петербург, 23-26 октября). III тур состоится в Москве, в РАМ имени Гнесиных, с 26 по 29 ноября. Финальной кульминацией станет грандиозный гала-концерт лауреатов и приглашенных звезд на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского 30 ноября. В концерте примет участие Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева.

В Центральном федеральном округе регистрация участников, открытие конкурса и жеребьевка состоятся в Концертном зале РАМ им. Гнесиных 19 сентября (начало в 11.00). Конкурсные прослушивания I и II туров будут проходить в Концертном и Малом залах РАМ им. Гнесиных с 20 по 22 сентября (начало в 10.00).

В состав жюри II Всероссийского музыкального конкурса по специальности "Духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов" вошли известные солисты, дирижеры и педагоги, профессора ведущих учебных заведений страны. Среди них: Валерий Халилов, Сергей Ролдугин, Владислав Лаврик, Павел Смелков, Алексей Уткин, Сергей Поляничко, Александр Казаченков, Дмитрий Булгаков, Евгений Петров, Вячеслав Прокопов и другие.

До 1 октября продолжится прием заявок на участие во II Всероссийском музыкальном конкурсе по специальностям "Ударные инструменты", "Орган" и "Арфа".

По специальности "Ударные инструменты" конкурсанты соревнуются все три тура в Москве, в Колледже имени Гнесиных с 26 по 29 ноября. Все три тура по специальности "Орган" пройдут в Казани в период с 12 по 18 ноября. Конкурс состоится в Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова и в Государственном Большом концертном зале имени С. Сайдашева. "Арфа" станет заключительным этапом проведения II Всероссийского конкурса. Арфисты будут состязаться в Москве в Центре оперного пения имени Вишневской со 2 по 9 декабря 2016 года.

Вход на все туры конкурсных прослушиваний – свободный.

Более подробная информация о проведении II Всероссийского музыкального конкурса на сайте: www.muzkonkurs.ru

Конкурс в социальных сетях:

https://www.facebook.com/vmuzkonkurs/

http://vk.com/vmuzkonkurs

Организатор конкурса: ФГБУК "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ" sconcertcompany.ru,

Тел. +7 499 248 34 94

Справки и аккредитация для представителей СМИ:

Пресс-менеджер ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" Елена Чишковская

Тел.: +7 903 229 69 06

E-mail: echishkovskaya@rosconcertcompany.ru

Справка:

Всероссийский музыкальный конкурс (впервые проведенный в 2010 году) призван возродить традиции своего легендарного "предшественника" – Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, основанного в 1933 году. Этот знаменитый конкурс открыл миру имена Э. Гилельса, С. Рихтера, Д. Ойстраха, М. Ростроповича, В. Атлантова, Е. Образцовой, Е. Мравинского, Ю. Темирканова, а также многих других выдающихся русских музыкантов, ставших гордостью отечественной культуры. Всероссийский музыкальный конкурс представляет собой четырехлетний цикл состязаний: в первый год цикла музыканты соревнуются по специальностям "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение"; второй год посвящен специальностям "Камерный ансамбль" (номинации: "Фортепианное трио" и "Струнный квартет"), "Хоровое дирижирование" и "Оперно-симфоническое дирижирование"; третий – "Духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов", "Ударные инструменты", "Орган" и "Арфа"; четвертый – специальности "Народные инструменты" и "Дирижирование оркестром народных инструментов".