Три новых соцобъекта откроют в Абазинском районе Карачаево-Черкесии в 2017 году

ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Новый дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс и образовательное учреждение построят в Абазинском районе Карачаево-Черкесии в 2017 году. О соответствующем решении рассказал накануне врио главы республики Рашид Темрезов в ходе приема граждан в ауле Псыж, сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Врио главы республики сообщил о принятом решении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Кубина, а также о скором решении другой острой проблемы Абазинского района - строительстве нового ДК в ауле Псыж. Строительство этих объектов начнется уже в этом году и завершится к концу следующего", - говорится в сообщении.

Темрезов в ходе рабочей поездки в Абазинский район также ознакомился с ходом строительства образовательного учреждения в формате "школа на 120 мест плюс детский сад на 40 мест" в ауле Кара-Паго. Решение о строительстве объекта было принято в прошлом году. Проблему отсутствия современного здания школы в населенном пункте, где проживают 700 человек, поднял житель аула, дозвонившись на программу "Прямой эфир с Главой республики". До настоящего времени в ауле действовала только восьмилетняя средняя школа в аварийном здании, построенном в 1928 году.

"На сегодня все строительно-монтажные работы на объекте полностью завершены, ведется внутренняя отделка помещений", - отметили в пресс- службе. Там пояснили, что в двухэтажном корпусе, состоящем из двух блоков, разместились непосредственно школа и детский садик, а в одноэтажном, в состав которого вошли три блока, расположены спортивный зал, хозяйственный блок и пищеблок. На территории нового здания предусмотрены спортивная зона и игровые площадки.

Осмотрев помещения, врио главы республики дал поручение руководителям строительного блока правительства КЧР расширить детский сад еще на одну ясельную группу, а руководству Абазинского района продумать оптимальный вариант функционала помещений с учетом мнений педагогического коллектива и прогноза демографического роста.