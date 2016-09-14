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Современный спортивный комплекс откроется в начале 2017 году в одном из аулов КЧР

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14 сентября, 13:29 UTC+3
В нем единовременно смогут заниматься около 60 человек
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ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Врио главы Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов поручил ускорить темпы строительства физкультурно- оздоровительного комплекса в ауле Малый Зеленчук и ввести его в эксплуатацию в начале 2017 года. Соответствующее поручение он дал накануне в ходе осмотра строящегося объекта во время визита в Хабезский район республики, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Врио главы республики осмотрел спортивный объект, отметил, что необходимо ускорить темпы строительства для того, чтобы уже со следующего года жители аула могли заниматься спортом в надлежащих условиях. Он также дал поручение после завершения строительства благоустроить прилегающую территорию и предусмотреть места для стоянки автомобилей", - говорится в сообщении.

Строительство спорткомплекса началось в 2015 году по инициативе Темрезова. В настоящее время на объекте завершен монтаж металлоконструкций, ведется их противопожарная обработка, а также устройство наружных инженерных сетей. В физкультурно-оздоровительном комплексе общей площадью около 1,3 тыс. кв метра, в частности, предусмотрен универсальный зал для игровых видов спорта, зал единоборств. В нем единовременно смогут заниматься около 60 человек.

В этом году в КЧР ввели в эксплуатацию три крупных физкультурно- оздоровительных комплекса. В Карачаевске открылся спорткомплекс с плавательным бассейном и универсальным спортивным залом для игровых видов площадью более 4,5 тыс. кв метров, где единовременно могут заниматься 140 человек. Новый ФОК "Родина" общей площадью около 2,5 тыс. м возведен в станице Преградная Урупского района, а в поселке Эркен-Шахар Ногайского муниципального образования физкультурно-оздоровительный комплекс на 2,4 тыс. кв метров и вмещающий более 100 человек одновременно.

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