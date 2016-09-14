Советник Президента РФ на форуме "РИФ-Воронеж" расскажет о перспективах телемедицины

Советник Президента России по проблемам интернета Герман Клименко откроет ежегодный форум "РИФ-Воронеж 2016".

В рамках мероприятия он расскажет о главных задачах государства в области IT, взаимодействии с компаниями как федерального, так и регионального уровня, а также примет участие в секции "Врач + Пациент + Интернет = Здоровье", посвященной первоочередным проектам Института развития интернета (ИРИ) в области медицины.

Напомним, что ИРИ был создан непосредственно при участии Германа Клименко, в Совет которого он входит. ИРИ представляет собой независимую площадку, призванную наладить диалог власти и интернет-сообщества. Одним из проектов ИРИ является развитие IT в здравоохранении.

Кроме того, представители ИРИ затронут еще одну важную тему – реализация программы импортозамещения и поддержка отечественных производителей ПО в рамках секции "Импортозамещение: разные взгляды и эффективные решения", модератором которой выступит Петр Ганелин - заместитель директора центра компетенций "ИТ+Суверенитет".

Достижение суверенитета в области IT сегодня является приоритетной задачей. Воронежские проекты в сфере информационных технологий широко известны как внутри региона, так и за его пределами, в самом городе сосредоточены офисы крупных, в том числе и международных компаний, активно развиваются местные представители IT-отрасли, есть ВУЗы, выпускающие специалистов в области информационных технологий. Данные темы не только актуальны, но и способны дать новый виток развитию уже существующих проектов в Черноземье.

Форум "РИФ-Воронеж" пройдет в Воронеже 16 и 17 сентября. "РИФ-Воронеж" - это главное интернет-событие Черноземья, которое ежегодно собирает представителей компаний, органов власти, экспертов в области IT, рекламы, маркетинга и владельцев бизнеса для обсуждения самых актуальных вопросов развития интернет.

О форуме

Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. В 2013 году мероприятие получило поддержку областного казенного учреждения "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов" и департамента экономического развития Воронежской области, подтвердив статус значимого для региона события. В рамках "РИФ-Воронеж" также проходит интернет-премия, основные задачи которой - содействие развитию интернет-технологий на территории региона и демонстрация ярких проектов рынка.

Организаторы:

Областное казенное учреждение "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов", www.innoros.ru

Рекомендательный проект "LikenGo!", www.likengo.ru

Департамент экономического развития Воронежской области, www.econom.govvrn.ru

При поддержке:

Российская ассоциация электронных коммуникаций, www.raec.ru

Место проведения:

кинотеатр "Спартак", Воронеж, пл. Ленина 13, www.kinospartak.ru

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-центр "РИФ-Воронеж":

Наталья Гусева

тел. 8-903-853-69-69

Анна Гребенщикова

тел. 8-903-850-15-11

e-mail:pressa@rifvrn.ru