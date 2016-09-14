На "РИФ-Воронеж" выступит замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин

В этом году региональный интернет-форум "РИФ-Воронеж" откроет выступление замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина. Известный российский журналист и государственный деятель расскажет о современном развитии Рунета и Медиа.

Так же, на открытии прозвучат доклады Советника Президента РФ, председателя совета ИРИ Германа Клименко, директора РАЭК Сергея Плуготаренко, директора РОЦИТ Сергея Гребенникова и партнёра UsabilityLab Дмитрия Сатина.

Спикеры расскажут о трендах развития отрасли, об экономике Рунета и коммуникации с меняющимся пользователем.

Кроме того, будет подписано сразу два соглашения оргкомитета "РИФ-Воронеж" с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ). Первое соглашение будет посвящено сотрудничеству в области образования, науки, производства и реализации совместных образовательных программ в сфере IT, а второе - о взаимодействии, направленном на повышение уровня осведомленности пользователей о безопасном использовании цифровых технологий, в том числе в сфере информационной безопасности и финансовой грамотности.

Соглашения подразумевают: выпуск и распространение просветительских и популяризационных материалов, организацию экспертного взаимодействия в форме "круглых столов", конференций, выставок, привлечение специалистов РОЦИТ к участию в учебном процессе, обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения и другие формы сотрудничества.

Торжественное открытие "РИФ-Воронеж" состоится 16 сентября в 11:00, в первом зале кинотеатра "Спартак".

Справка о спикерах:

Волин Алексей Константинович

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Ранее занимал должности: руководитель телеканала "Деловая Россия" (создан совместно ВГТРК, РИА НОВОСТИ и Video International), начальник Отдела СМИ, первый заместитель начальника Управления по связям с общественностью Администрации Президента РФ, председатель Правления РИА НОВОСТИ, заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ, курирующий вопросы СМИ, PR, культуры, образования, спорта и туризма, организатор группы по созданию информационного сервиса "МЕДИАЛОГИЯ", президент Издательского дома Родионова (журналы "Профиль", "Компания", "Business Week", интернет сайт Point.ru).

В июле 2012 года назначен заместителем Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Клименко Герман Сергеевич

Советник президента РФ (с 4 января 2016 года), предприниматель, председатель совета Института развития интернета. Занимал должности: директор и владелец интернет-компании LiveInternet, основатель и владелец новостного агрегатора на основе данных из социальных сетей Mediametrics, создатель и руководитель баннерной системы "LBE", счётчика TopList, каталога веб-сайтов List.Ru.

Плуготаренко Сергей Александрович

Общественный деятель, эксперт российской интернет-отрасли, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), член правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Входит в состав Общественного совета и IT-совета при Минкомсвязи России

Сатин Дмитрий

Партнёр UsabilityLab www.usabilitylab.ru, инженерный психолог. Работает в области юзабилити и UX с 1997 года. Основатель USABILITYLAB и конференции UX Russia. Советник министра связи и масс.коммуникаций РФ (2013-2015 гг.) Один из ведущих юзабилити-специалистов в России, президент Российского отделения UPA, ответственный редактор User Experience Magazine по странам СНГ и восточной Европе, автор учебных курсов и рецензент международных конференций по юзабилити.

Гребенников Сергей

Директор РОЦИТ (общественная организация, объединяющая активных интернет-пользователей России, www.rocit.ru), на протяжении многих лет выступает организатором российских интернет-конференций, форумов и наград Рунета: РИФ+КИБ, Russian Internet Week, Премия Рунета и др.

Справка о компаниях:

РОЦИТ

Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ) — одна из старейших общественных организаций Рунета, которая занимается созданием дружественной интернет-среды и популяризацией интернет-технологий с 1996 года. В декабре 2014 года РОЦИТ был перезапущен и сегодня объединяет активных интернет-пользователей России, представляет их интересы, а также создает платформу для взаимодействия пользователей, бизнеса, государства и решения острых вопросов, связанных с IT-отраслью.

РАЭК

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) образована в 2006 году. Задачи - содействие реализации потенциала российской отрасли информационных, коммуникационных и интернет-технологий в интересах бизнеса, общества и государства.

USABILITYLAB

Крупнейшая юзабилити компания России, обладающая наиболее оснащенной и современной юзабилити лабораторией.

Интернет касается каждого!

www.rifvrn.ru

О форуме

Региональный интернет-форум ("РИФ-Воронеж") проходит в Воронеже с 2009 года. В 2013 году мероприятие получило поддержку областного казенного учреждения "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов" и департамента экономического развития Воронежской области, подтвердив статус значимого для региона события. В рамках "РИФ-Воронеж" также проходит интернет-премия, основные задачи которой - содействие развитию интернет-технологий на территории региона и демонстрация ярких проектов рынка.

Организаторы:

Областное казенное учреждение "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов", www.innoros.ru

Рекомендательный проект "LikenGo!", www.likengo.ru

Департамент экономического развития Воронежской области, www.econom.govvrn.ru

При поддержке:

Российская ассоциация электронных коммуникаций, www.raec.ru

Место проведения:

кинотеатр "Спартак", Воронеж, пл. Ленина 13, www.kinospartak.ru

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-центр "РИФ-Воронеж":

Наталья Гусева

тел. 8-903-853-69-69

Анна Гребенщикова

тел. 8-903-850-15-11

e-mail:pressa@rifvrn.ru