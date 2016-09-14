Третий этап конкурса "Туристический бренд России" стартует 21 сентября 2016 года

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Москва, 14 сентября 2016 г. /Ростуризм/. 21 сентября 2016 года стартует третий этап конкурса "Туристический бренд России" - серия рабочих сессий по отбору слоганов и логотипов, выработке и визуализации идей. Старт третьему этапу конкурса дадут руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, сопрезидент АБКР Алексей Андреев, эксперты по территориальному маркетингу и гастрономическому туризму.
В течение трех дней в режиме воркшопов будут работать 45 дизайнеров и стратегов из ведущих брендинговых агентств России, в их числе DepotWPF, Студия Артемия Лебедева, IDPartment, Mildberry, DDVB и другие. Специалисты разработают несколько вариантов бренда России и представят их на суд международного экспертного жюри, в составе которого Заместитель руководителя Администрации Президента РФ, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, министр культуры РФ Владимир Мединский, руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы Владимир Черников, Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи, эксперт в области брендинга и международного продвижения Хуан Карлос Беллосо (Испания) и другие.
Результатом работы брендинговых агентств станут 10 вариантов туристического бренда, включающие идею, логотип и слоган.
Федеральное агентство по туризму приглашает журналистов для освещения работы стратегов и дизайнеров по созданию туристического бренда страны.
Воркшопы пройдут 21, 22 и 23 сентября в Московском государственном институте индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича (Москва, Кронштадтский б-р, 43А).
Аккредитация СМИ: pressRT@yandex.ru, тел. (495) 632-94-93.
Открытый Всероссийский конкурс "Туристический бренд России" проводится по инициативе Ростуризма при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Ассоциации брендинговых компаний России.
В 2015 году прошел первый этап, в котором мог принять участие любой желающий. В этом году Ростуризм совместно с Ассоциацией брендинговых компаний России проводит второй этап конкурса, который предполагает профессиональную разработку конечного продукта – бренда – силами брендинговых агентств и экспертов, привлекаемых на безвозмездной основе на принципах социальной ответственности бизнеса.
45 лучших специалистов – стратегов и дизайнеров – из более 30-ти брендинговых агентств примут участие в разработке первого официального туристического бренда Российской Федерации. Таковы результаты отбора заявок на Всероссийский конкурс "Туристический бренд России". В числе отобранных конкурсантов такие известные отечественные брендинговые агентства и дизайн-студии, как DepotWPF, Студия Артемия Лебедева, IDPartment, Mildberry, DDVB и другие.
Итоги конкурса будут подведены в декабре 2016 года. Бренд, созданный по итогам конкурса, будет использоваться в наружной рекламе, на сувенирной и полиграфической, фото- и видеопродукции отечественных туристических и сопутствующих услуг как в России, так и за рубежом.