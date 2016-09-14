Второй благотворительный турнир по мини-футболу "Турнир добра" пройдет 1 октября

Москва, 14 сентября 2016 г. /РООИ "Перспектива"/. Этой осенью футбол вновь объединит компании, желающие поддержать людей с инвалидностью. РООИ "Перспектива" проводит II Благотворительный турнир по мини-футболу, все вырученные средства от которого будут направлены на развитие программ организации. На поле за звание победителя вновь поборются корпоративные команды. Участников турнира и всех гостей ждут эстафеты и конкурсы, торжественное закрытие, награждение команд и розыгрыш призов.

Целью вышедших на футбольное поле будет не только соревнование и веселое времяпрепровождение, но и поддержка людей с инвалидностью: все собранные на турнире средства будут направлены на реализацию программ РООИ "Перспектива". Старые друзья и новые партнеры организации вновь внесут свой вклад в привлечение общественного внимания к проблемам людей с инвалидностью и развитие всех важных проектов "Перспективы". К Турниру добра уже присоединились: DPD, Philips, SAP, Johnson&Johnson, EY, Сбербанк IT технология, ТАСС.

"Наша общая цель – создать такое общество, где мы все вместе и нет никаких барьеров, – рассказывает директор РООИ "Перспектива" Денис Роза. – "Перспектива" оказывает людям с инвалидностью поддержку в трудоустройстве, помогает обеспечивать доступный спорт детям, развивает инклюзивное образование в стране и борется за доступную среду в разных городах. Без поддержки тех, кто участвует в наших благотворительных мероприятиях, нам было бы трудно все это делать. Турнир – одно из важнейших событий нашей организаций: он объединяет усилия НКО и бизнеса на пути к нашей цели и делает этот мир добрее!".

По всем вопросам: Анастасия Резникова reznikova@perspektiva-inva.ru, +7 495 725-39-82 доб.217, +7 985 366-89-67.