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Стадион на две тысячи мест открылся в Карачаево-Черкесии после реконструкции

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14 сентября, 15:20 UTC+3
На арене проведен капитальный ремонт западной семиярусной трибуны, беговых дорожек, построено современное футбольное поле с искусственным покрытием
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ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Стадион станицы Зеленчукской Карачаево- Черкесии (КЧР), рассчитанный почти на две тысячи мест, открылся в среду после масштабной реконструкции. В торжественной церемонии участвовал врио главы республики Рашид Темрезов.

"Открытие спортивного сооружения - большое событие для любителей здорового образа жизни, а спортсмены, занимаясь в таких комфортных условиях, будут продолжать традиции наших титулованных спортсменов, добиваясь очередных побед на различных соревнованиях", - сказал Темрезов.

В рамках первого этапа реконструкции, начатого летом 2015 года, проведен капитальный ремонт западной семиярусной трибуны, беговых дорожек, построено современное футбольное поле с искусственным покрытием. "Спортивный объект адаптирован для людей с ограниченными возможностями. В перспективе здесь для них будут установлены специальные тренажеры", - рассказала ТАСС директор детско-юношеской спортивной школы Зеленчукского района, в оперативном управлении которого находится объект, Людмила Анурова.

Она отметила, что второй этап реконструкции, включающий, в частности, строительство баскетбольной и волейбольной площадки, восточных трибун на 300 мест и легкоатлетического ядра, планируется завершить в 2017 году. "Проектная сметная стоимость ремонтных работ составит более 30 млн рублей", - добавила Анурова.

Общая площадь стадиона - 13,7 га, он был построен в 1960-х гг.

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