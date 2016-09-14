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Детский сад на 150 мест открыт в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии

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14 сентября, 15:23 UTC+3
С его вводом в станице Сторожевой полностью снята очередность в дошкольные образовательные учреждения
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ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Врио главы Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов открыл в среду в станице Сторожевой Зеленчукского района республики детский сад на 150 мест. С его вводом в населенном пункте полностью снята очередность в дошкольные образовательные учреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

"Врио главы КЧР посетил сегодня Зеленчукский район республики, где состоялось открытие стадиона станицы Зеленчукской после масштабной реконструкции и нового детского сада в станице Сторожевой, с вводом которого в населенном пункте полностью решен вопрос очередности в дошкольные учреждения", - сказали в ведомстве.

Темрезов на своей странице в Instagram написал: "Это самое крупное дошкольное учреждение в станице, построенное впервые за последние 20 лет. Теперь в Сторожевой полностью закрыт вопрос с очередностью в детские сады, включая детей от полутора лет, для которых в новом детском саду, по просьбе родителей, открыты две ясельные группы".

Площадь нового детсада составляет 1,8 тыс. кв. метров. В двухэтажном здании располагаются шесть групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также две ясельные группы. Здесь созданы все необходимые условия для творческого и физического развития детей. На благоустроенной территории детского сада расположена зона отдыха с фонтаном, спортивные площадка, а также шесть детских игровых площадок с прорезиненным покрытием.

Решение о реконструкции здания бывшего совхоза под дошкольное учреждение с пристройкой нового корпуса было принято руководителем КЧР в ходе рабочей поездки в станицу, исходя из существующей необходимости строительства социальных объектов в районе, отметили в пресс-службе.

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