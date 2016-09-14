Москва, 14 сентября 2016 г. /Вольное экономическое общество России/. В Доме экономиста Вольное экономическое общество России проводит Абалкинские чтения на тему: "Новая модель экономического роста. Что нового?".

В дискуссии планируется участие следующих спикеров: Абел Аганбегян, академик РАН; Сергей Бодрунов, президент ВЭО России; Сергей Глазьев, советник Президента РФ; Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН; Виктор Ивантер, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН; Сергей Калашников, первый заместитель председателя Комитета СФ ФС РФ по экономической политике; Андрей Клепач, заместитель Председателя Внешэкономбанка; Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета при Правительстве РФ.

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