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Абалкинские чтения на тему: "Новая модель экономического роста. Что нового?"

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14 сентября, 17:34 UTC+3
20 сентября 2016 г., 15:00
Материал из 1 страницы
© Вольное экономическое общество России

Москва, 14 сентября 2016 г. /Вольное экономическое общество России/. В Доме экономиста Вольное экономическое общество России проводит Абалкинские чтения на тему: "Новая модель экономического роста. Что нового?".

В дискуссии планируется участие следующих спикеров: Абел Аганбегян, академик РАН; Сергей Бодрунов, президент ВЭО России; Сергей Глазьев, советник Президента РФ; Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН; Виктор Ивантер, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН; Сергей Калашников, первый заместитель председателя Комитета СФ ФС РФ по экономической политике; Андрей Клепач, заместитель Председателя Внешэкономбанка; Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета при Правительстве РФ.

Адрес:

Москва, ул. Тверская, д.22а

Справки и аккредитация:

+7 (495) 609-07-60, 609-07-66

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