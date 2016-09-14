Заявки на участие в Национальной премии "ПРИОРИТЕТ-2016" будут приниматься еще две недели

Москва, 14 сентября 2016 г. /Оргкомитет премии/. Национальная премия в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ-2016" вышла на финишную прямую. До окончания приема заявок на участие в конкурсе премии осталось всего две недели. Оргкомитет премии "ПРИОРИТЕТ-2016" напоминает, что последним днем подачи заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ-2016" станет 30 сентября 2016 года.

До этого времени Оргкомитет и Экспертный совет премии будут работать в усиленном режиме, чтобы рассмотреть все без исключения поступившие заявки. Рассмотрение Экспертным советом заявок на участие продлится вплоть до 1 октября 2016 года. Участниками премии "ПРИОРИТЕТ-2016" могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в премии "ПРИОРИТЕТ-2016" достаточно Заявки, которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной номинации. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate.

Согласно промежуточным результатам подано более 140 заявок из 31 региона Российской Федерации и ближнего зарубежья. Статус Номинантов премии "ПРИОРИТЕТ-2016" по итогам квалификационного отбора пока присвоен 31 компании и организации. Рассмотрение поступающих заявок продолжается ежедневно, включая праздничные и выходные дни.

По словам Председателя Оргкомитета Национальной премии в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ-2016" Виталия Расницына, сейчас в работе Оргкомитета и Экспертного Совета наступила самая горячая пора: "В этом году выросло и количество заявок, и их качество, и – главное – объем и уровень представленных материалов. Работы у организаторов и экспертов сейчас как никогда много. Определение победителей в 19 номинациях премии стартует с начала октября, когда Экспертный Совет финализирует анализ заявок. Параллельно будет происходить экспертиза и окончательное определение номинантов премии из числа тех, кто прислал свои заявки и материалы в течение третьего периода приема заявок".

Напомним, что поступившие заявки сначала проходят через квалификационный отбор Оргкомитета премии, который принимает решение о допуске к конкурсному отбору. Конкурсный отбор проходит в два этапа: на первом Экспертный Совет определяет Номинантов на основе рассмотрения допущенных к конкурсу заявок, на втором – выявляет Лауреатов (победителей) на основе дополнительной экспертизы заявок Номинантов.

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ-2016" состоится 10 ноября 2016 года в Конгресс-центре ТПП РФ (Москва, ул. Ильинка, 6).

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О премии: Премия "ПРИОРИТЕТ" - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Премия проходит при поддержке Минпромторга России, Минсельхоза России, Минкомсвязи России, ТПП РФ, РСПП, "Деловая Россия", ФАС России, а также других профильных и отраслевых организаций.

Ожидается, что в 2016 году в премии "ПРИОРИТЕТ-2016" примет участие больше 400 компаний. Проведение в прошлом году первой в истории России премии в области импортозамещения "Приоритет-2015" собрало 305 участников из 41 регионов страны в 18 основных номинациях. Торжественная церемония награждения 36 лауреатов премии состоялась в атриуме Государственного музея А.С. Пушкина на Пречистенке.

Организационная поддержка: КГ "Деловая лига"

Партнеры Премии: Группа компаний "ММК", Газпром-нефть, ФРП, Сколково

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Генеральный медиа-партнер: Издательский дом Коммерсантъ

Официальный информационный партнер: РИА Стандарты и качество

Генеральный отраслевой информационный партнер: ИД "Панорама"

При поддержке: Всероссийская организация качества (ВОК), Союз машиностроителей России, Союз потребителей России, Московская торгово-промышленная палата (МТПП), Союзлегпром, Союз нефтегазопромышленников России, Союз животноводов России, РАЭК, АРПАТ, Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции ("Станкоинструмент"), Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП), Стеклосоюз, ЛАС, Российский союз химиков, Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка, АКОРТ, АССАГРОС, Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, РОСПиК, Союз авиапроизводителей России, РОССОЮЗХОЛОДПРОМ, Национальный союз зернопроизводителей, РАО "Бумпром", ОПЖТ, Союз виноградарей и виноделов России, Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям", Ассоциация заказчиков и поставщиков, ММБА.

Информационная поддержка: ТПП-информ, "Бизнес-журнал", исследовательский холдинг "РОМИР", газета "Промышленный еженедельник", телеканал "ПРО Бизнес", журнал "Отдых в России", журнал "Стратегия", журнал "Авиапанорама", журнал "Полимерные материалы", ИД "Русский врач", РИА АМИ, журнал "Все о мире строительства", журнал "Нефтегазовая вертикаль", журнал "Российские торговые марки", портал "The Dairynews", журнал "Время инноваций", журнал "ТСР", журнал "Нефтегаз", журнал "Эксперт", журнал "Уездъ", журнал "Регионы России", журнал "Сырье и упаковка для парфюмерии, косметики и бытовой химии", журнал "Строительная орбита", журнал "Индустрия", портал "MediaTimes", журнал "Региональная энергетика и энергосбережение", legport.ru, mashportal.ru, promrf.ru, agroday.ru, agro.ru, prohotel.ru, 100dorog.ru, zapoved.net, i-mash.ru, vvs-info.ru.

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