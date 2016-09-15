"Швабе" провел более 70 переговоров на форуме "Армия-2016"

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех провел более 70 переговоров в рамках военно-технического форума "Армия-2016". По итогам события планируется реализация новых совместных проектов с Китаем и рост объемов экспорта.

За шесть дней работы форума экспозицию холдинга "Швабе" посетили шесть официальных делегаций, свыше 1000 гостей, также было проведено 70 переговоров. В числе значимых – обсуждение с корпорациями Китая перспектив совместной разработки и производства продукции гражданского и двойного назначения.

"Наряду с Китаем интерес к нашим разработкам также проявили представители Юго-Западной Азии, Восточной Африки и других регионов. Сегодня данные рынки представляют для холдинга экономический интерес. К слову, взаимодействие с Китаем существует уже на протяжении многих лет не только в области поставок различных видов изделий "Швабе", а также в плане научно-технического сотрудничества. В целом участие в форуме 2016 года способствует развитию экспорта, высоких технологий и появлению абсолютно новых продуктов в будущем", – отметил заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков.

В частности, по итогам переговоров холдинг и ряд корпораций Китая планируют проводить совместные НИОКР, вести разработку и производство различной оптико-электронной и лазерной техники. Среди приоритетных направлений кооперации – разработка и поставка техники для борьбы с терроризмом, экологической и промышленной безопасности.

Кроме того, в рамках форума было подписано новое соглашение с действующим финансовым партнером холдинга – Сбербанком России. Уже в предстоящей перспективе стороны создадут защищенный канал видео-конференц-связи. В онлайн-режиме планируется обсуждать текущие вопросы и перспективы сотрудничества, включая внедрение современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности холдинга.

Стенд "Швабе" посетили делегация Республики Бурунди и делегация во главе с министром обороны Бахрейна генерал-майором Юсуфом ибн Ахмедом ибн Хусейном аль-Джалахма. Состоялись визиты заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова и начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ, генерал-лейтенанта Александра Шевченко. С разработками "Швабе" также ознакомились генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, на военно-техническом форуме "Армия-2016" холдинг представил более 110 образцов новейшей техники производства 16 предприятий "Швабе", в том числе более 30 видов прицелов.