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Фестиваль "Берегиня-2016" проведет киномарафон в Архангельской области

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15 сентября, 11:38 UTC+3
В программу вошли лучшие ленты фестиваля "Послание к человеку". Показ пройдет в семи городах региона. На встречу со зрителем приедет молодой питерский режиссер Тимофей Жалнин.
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Кадр из фильма "F5"

Кадр из фильма "F5"

© Оргкомитет V Международного фестиваля любительских и профессиональных фильмов и программ "Берегиня-2016. Вместе в будущее!"

АРХАНГЕЛЬСК, 15 сентября 2016 года /Оргкомитет V Международного фестиваля любительских и профессиональных фильмов и программ "Берегиня-2016. Вместе в будущее!"/. Фестиваль "Берегиня-2016" проведет киномарафон в Архангельской области. В программу вошли лучшие ленты фестиваля "Послание к человеку". Показ пройдет в семи городах региона. На встречу со зрителем приедет молодой питерский режиссер Тимофей Жалнин.

Киномарафон приурочен к Году Российского кино и проходит в рамках V Международного фестиваля "Берегиня-2016", который состоится в Архангельске с 8 по 10 декабря.

Аудитория увидит пять разножанровых работ молодых режиссеров из Санкт-Петербурга и Москвы.

Два мультипликационных фильма "Обида" и "Теплый снег". Первый мультик - о "черном" чувстве обиде, которая может поглотить жизнь человека. Второй – об отношениях между родителями и детьми.

Авторская документалистика представлена фильмами "Яптик-Хэсе" режиссера Эдгара Бартенева и "Мама" Лидии Шейниной. Режиссер, поэт, прозаик, преподаватель кафедры кино-фотоискусств в СПбГУКИ Эдгар Барте́нев снял фильм о буднях ненецкой семьи Яптик, живущей на полустрове Ямал. Самые простые действия каждого члена семьи подчинены глубокой и вечной философии, которая веками передается из поколения в поколение. Лидия Шейнина - выпускница Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Режиссер сняла собственную семью. Главной героине 96 лет. Старая, теряющая память бабушка, забывает родных, забывает события. Ее дочь возится с ней, как с маленькой, уговаривает, убаюкивает, скрывает слезы. В фильме много красоты возраста, много повседневной, совсем не героической любви.

Игровой короткометражный фильм "F5" представит режиссер Тимофей Жалнин. Это его дипломная работа, снятая в 2012 году. В картине рассказывается история двух студенток из челябинского института культуры, которые отправляются на международный фестиваль со своим хореографическим спектаклем. Девушки уверены, что их модерновая постановка покорит искушенную столичную публику и жюри.

Фильм получал призы на десятках международных фестивалей, а в 2013 году удостоился приза "Кинотавр. Короткий метр".

После просмотра публику ждет творческая встреча с Тимофеем Жалниным. Начало сеанса в 16:00 в актовом зале библиотеки имени А.Н. Добролюбова в Архангельске. А уже на следующий день творческая группа киномарафона отправится в Плесецк, Онегу, Вельск, Коношу, Каргополь, Няндому и Коряжму.

Вход на все мероприятия свободный.

Киномарафон поддержан Министерством культуры Архангельской области и Корпорацией развития Архангельской области. Спонсор показов – филиал Группы "ИЛИМ" в Коряжме.

Подробности на сайте fbereginya.com

Контакты:  

Анна Антонова, координатор фестиваля

Тел.: +7 902 190-37-57

e-mail: office@fbereginya.com

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