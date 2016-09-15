"Серебряный Лучник" готов поддержать двусторонние инициативы

МОСКВА, 15 сентября 2016 г. /Исполнительная дирекция премии/. 15 сентября открыт прием заявок на участие в VI конкурсе "Серебряный Лучник" - США.

Члены экспертного совета конкурса будут выбирать лучшие проекты, которые расширяют межгосударственные, культурные, экономические и общественные связи и направлены на интеграцию России в мировое коммуникационное пространство.

За пять лет было рассмотрено более 80 проектов из Нью-Йорка, Чикаго, Далласа, Хьюстона, Сиэтла, Филадельфии, Сан-Франциско, Вашингтона, Санкт-Петербурга, Москвы. Часто их авторство принадлежит не профессиональным специалистам по коммуникациям, а бизнесменам, деятелям науки и культуры, журналистам, учителям, которые инициируют уникальные события, влияющие на восприятие общественных, исторических и культурных событий.

Статуэтку "Серебряный Лучник" в разные годы вручали Russian American Science Association за проведение Международной Конференции русскоязычных ученых соотечественников; Российско-американскому культурному центру "Наследие" за проведение месячника русско-американской истории в штате Нью-Йорк; Русской школе "Грамота" (г.Монреаль) за Живую летопись войны 1941-1945; Русско-американскому общественному центру Флориды за проведение Международного фестиваля мира и кино; Медиа-холдингу "Афиша" за программы радиостанции "Новое русское радио"; Русскому центру в Нью-Йорке за проведение Российского экономического форума в Нью-Йорке; Русскому авиационному обществу "Русавиа" за перелет на самолетах времен Второй мировой войны по маршруту Аляска-Сибирь с участием российских и американских пилотов "Алсиб-2015" и др.

За личный вклад в развитие коммуникации Россия-США были отмечены директор вашингтонского музея русской поэзии и прозы Юлий Зыслин, торговый представитель России в США Ринат Досмухамедов, президент и основатель фонда International Children's Heart Foundation ("Сердце ребенка") Билл Новик, президент Российско-американской торговой палаты Сергей Миллиан,председатель Координационного совета организаций российских соотечественников, президент Конгресса русских американцев Наталия Сабельник.

"Говорим ли мы о глобальных программах, охватывающих миллионы человек, или о локальных акциях, рассчитанных на жителей небольшого города, каждый делает россиян и американцев ближе и понятнее друг другу, заставляет задуматься об общих ценностях. Мы ждем и готовы поддержать инициативы государственных и частных компаний, профессиональных объединений, которые оказывают влияние на развитие деловых связей, укрепляют доверие и создают возможности для сотрудничества", - говорит глава представительства "Серебряный Лучник" - США, исполнительный директор Надежда Явдолюк.

Прием заявок продлится до 15 января 2017 года.

Номинации: "Культура, историческое наследие", "Русская школа и образовательные программы", "Наука, бизнес и технологии будущего", "Средства коммуникации", "Специальные программы для детей", "Туризм и отдых", "Персона".

Презентация лучших проектов и церемония награждения состоится в конце января 2017 года в США.

О премии

Премия "Серебряный Лучник" - США учреждена Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" в 2010 году в рамках номинации "Коммуникации в глобальном мире" и является самостоятельным конкурсом, ориентированным на проекты, осуществленные на территории США.