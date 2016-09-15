На развитие Димитровграда будет направлено 142 млн руб.

Глава WADA сомневается в том, что власти РФ связаны с атаками хакеровСпорт 15 сентября, 17:54
Веснина считает, что ее золото ОИ станет примером для юных теннисистовСпорт 15 сентября, 17:47
Пятилетняя программа газификации утверждена в Вологодской областиНовости Вологодской области 15 сентября, 17:37
Клубы топ-5 европейских лиг летом потратили $2,75 млрд на трансферыСпорт 15 сентября, 17:35
Правительство РФ выделило 56 млн руб. на строительство технопарка в ЧереповцеНовости Вологодской области 15 сентября, 17:35
Транспортные приложения "Яндекса" доработали с учетом запуска движения на МЦКОбщество 15 сентября, 17:28
В Москве отреставрируют памятник архитектуры "Красные палаты"Москва 15 сентября, 16:44
Илюмжинов: компании КНР могут принять участие в проекте мессенджера для буддистов KirsanЭкономика и бизнес 15 сентября, 16:43
Житель Екатеринбурга попал в Книгу рекордов России, жонглируя работающей бензопилойНовости Урала 15 сентября, 16:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Заявка на строительство инфраструктуры первой очереди индустриального парка в западной части Димитровграда была одобрена 15 сентября наблюдательным советом Фонда развития моногородов.
Напомним, соглашение о развитии моногорода Димитровграда было подписано 14 января в Москве в рамках Гайдаровского форума главой региона Сергеем Морозовым и генеральным директором Фонда развития моногородов Ильей Кривоговым.
Как рассказал первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Александр Смекалин, документ предусматривает средства в размере 142 млн руб. на создание современной транспортной инфраструктуры - реконструкцию автодороги по ул. Промышленной. "Благодаря настойчивости Сергея Ивановича Морозова Димитровград получит хорошую поддержку. В случае успешной реализации всех проектов в моногороде к концу 2020 года будет создано свыше 5 тыс. новых рабочих мест", - сказал первый зампред.
По данным специалистов областного министерства развития конкуренции и экономики, в Димитровграде реализуется проект по созданию на территории города индустриального парка площадью 180 га. Его территория будет поделена на две зоны: инновационную и промышленную. Инновационная зона формируется в районе промзоны НИИАРа по Западному шоссе и прилегающей к ним территории, а Промышленная зона - по улице Промышленной. С рядом компаний уже заключены соглашения о намерениях. В их числе маслоэкстракционный завод стоимостью 1 млрд руб. ООО "Легенда" и проект по реконструкции и модернизации производства изделий из высокопрочного бетона стоимостью 2 млрд руб. ООО "Димитровградский завод КБК".
Кроме того, совместно с Фондом развития моногородов было принято решение о формировании в рамках индустриального парка третьей зоны - браунфилд. В нее будут включены порядка 10 действующих предприятий, нуждающихся в реконструкции или строительстве объектов общей инфраструктуры. Планируется, что они обеспечат работой более 300 димитровградцев. Ожидаемый объем инвестиций в данные производства - свыше 500 млн руб.