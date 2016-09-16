"Швабе" продемонстрирует новинки на Photokina 2016

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Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех примет участие в международной выставке фото- и видеоизображений Photokina, которая будет проходить с 20 по 25 сентября в Кельне (Германия) на территории выставочного центра Koelnmesse. На мероприятии холдинг представит около 30 изделий, среди которых немало новинок.
"Швабе" презентует широкую линейку фотообъективов и кинообъективов, а также стереоскопический микроскоп, бинокль со стабилизацией изображения, лазерный дальномер и лупу бинокулярную со светодиодным осветителем.
"На выставке мы продемонстрируем обновленную линейку объективов "Зенитар" для полнокадровых цифровых фотоаппаратов, которые существенно превосходят предыдущее поколение изделий. Новинки обладают большой светосилой и высокой резкостью", – сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков.
Стереоскопический микроскоп нового поколения, который будет продемонстрирован на Photokina 2016, предназначен для исследования объемных непрозрачных предметов, тонкопленочных и прозрачных объектов. Новинка получила современный дизайн, светодиодную осветительную систему, а также возможность записи видео и его передачи на компьютер. Помимо этого, прибор способен работать от бортовой сети автомобиля.
Также Холдинг презентует объектив для линейки универсальных стереоскопических микроскопов. Устройство обладает фокусным расстоянием 50 мм, а его предел разрешения доведен до 3,5 мкм.
Photokina является ведущим специализированным мероприятием в области фото- и видеосъемки, редактирования и хранения изображений, а также визуальных эффектов и профессионального кинооборудования. Данная выставка проводится более 60 лет с периодичностью раз в два года.