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ГК "Фармконтракт" идет в спорт

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16 сентября, 10:59 UTC+3
Глава холдинга избран на должность вице-президента Федерации дзюдо ЦФО РФ
Материал из 1 страницы
© Пресс-службы ГК "Фармконтракт"

Президиум Федерации дзюдо ЦФО Российской Федерации 31 августа избрал президента ведущего химико-фармацевтического холдинга России ГК "Фармконтракт" Сергея Быковского на должность вице-президента федерации.

Сергей Николаевич Быковский входит в состав высшего совета Федерации дзюдо ЦФО и регулярно оказывает поддержку российским спортсменам. "Спорт всегда был и будет путем к успеху и интересной жизни. Именно поэтому наша компания поддерживает все начинания, связанные как с развитием детско-юношеского спорта, так и состоявшихся спортсменов. Те качества, которые воспитываются в спорте востребованы не только на Олимпийском пьедестале. Не случайно к нашей команде в 2016 году присоединился самый титулованный дзюдоист Владимир Шкалов", - отметил Сергей Быковский. Президент ГК "Фармконтракт" поблагодарил членов президиума Федерации дзюдо за оказанное доверие и заверил в дальнейшей готовности холдинга содействовать процветанию ЦФО, развитию физической культуры и спорта на базе дзюдо.

Напомним, летом 2016 года советник президента ГК "Фармконтракт" по развитию спорта, вице-президент Федерации дзюдо РФ, президент Федерации дзюдо по ЦФО РФ Владимир Дмитриевич Шкалов посетил Алтайский край и оказал поддержку в проведении межрегионального детско-юношеского турнира по дзюдо, а также поддерживал российскую сборную на Олимпиаде в Рио. Как отмечают коллеги Владимира Дмитриевича по Федерации дзюдо, его поддержка и личное участие позволяют укреплять российскому спорту и дзюдо в частности свои позиции на международной арене.

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