Правительство Тульской области и ПАО "НК "Роснефть" подписали соглашение о сотрудничестве

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15 сентября состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Тульской области и ПАО "НК "Роснефть".
В рамках рабочей поездки в Тульскую область председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин посетили предприятие ОАО "Щекиноазот", где осмотрели музей трудовой славы предприятия, строительную площадку объектов метанола и аммиака М-450 А-135.
Затем состоялась церемония подписания соглашения между ПАО "НК "Роснефть" и правительством Тульской области.
Комментируя подписанный документ, Алексей Дюмин отметил, что соглашение о сотрудничестве направлено на развитие автозаправочной сети в регионе. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области, сотрудничество с "Роснефтью" имеет важное значение для региона.
"Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку компанией наших предложений. Они касаются приобретения компанией в рамках импортозамещения продукции предприятий химической, машиностроительной и легкой промышленности региона, а также содействия акционерному обществу "Щекиноазот" в поставке сырья", - подчеркнул глава региона.
Алексей Дюмин также отметил важность спонсорской поддержки футбольного клуба "Арсенал".
Как отметил Игорь Сечин, в настоящее время среди партнеров компании числится 27 тульских предприятий.
"В рамках программы по импортозамещению мы получаем возможность работать напрямую с тульскими предприятиями, по данному направлению создана совместная рабочая группа", - продолжил заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть".
По словам Игоря Сечина, сегодняшнее дополнительное соглашение также развивает сотрудничество и в социальной сфере.